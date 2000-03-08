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Раздел: Культура  
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Известная актриса трогательно поздравила маму с днем рождения

Известная актриса трогательно поздравила маму с днем рожденияАктриса очень похожа на свою мать.

Вчера у матери Николь Кидман - Джанелль Энн Кидман – был день рождения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.

Николь решила ее поздравить в соцсети, опубликовав архивное фото матери в своем Instagram.

На черно-белом фото Джанелль запечатлена еще юной: в белой майке и с игрушкой в руке.

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"С днем рождения, моя прекрасная мама. Ты любила меня, вела меня и учила, и я так счастлива, что ты у меня есть", - написала под снимком Кидман.

Известная актриса трогательно поздравила маму с днем рождения
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 Теги: Николь Кидман, мама, фото

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Сегодня, 20:04 » Автор: Едгар Букмирза
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