Раздел: Культура
Известная актриса трогательно поздравила маму с днем рождения
Актриса очень похожа на свою мать.
Вчера у матери Николь Кидман - Джанелль Энн Кидман – был день рождения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.
Николь решила ее поздравить в соцсети, опубликовав архивное фото матери в своем Instagram.
На черно-белом фото Джанелль запечатлена еще юной: в белой майке и с игрушкой в руке.
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"С днем рождения, моя прекрасная мама. Ты любила меня, вела меня и учила, и я так счастлива, что ты у меня есть", - написала под снимком Кидман.
Вчера у матери Николь Кидман - Джанелль Энн Кидман – был день рождения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.
Николь решила ее поздравить в соцсети, опубликовав архивное фото матери в своем Instagram.
На черно-белом фото Джанелль запечатлена еще юной: в белой майке и с игрушкой в руке.
Читайте также: Известная телеведущая трогательно поздравила свою дочь с первым Днем рождения
"С днем рождения, моя прекрасная мама. Ты любила меня, вела меня и учила, и я так счастлива, что ты у меня есть", - написала под снимком Кидман.
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