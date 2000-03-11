Раздел: Культура
В кругу семьи: Пэрис Хилтон показала редкие фотографии
Наследница сети Hilton разместила трогательное сообщение.
Звезда опубликовала редкие архивные фотографии с мамой.
Светская львица и певица Пэрис Хилтон поздравила свою маму с 59-м днем рождения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kinoafisha.ua.
Наследница сети Hilton на странице Instagram разместила трогательное сообщение, посвященное маме и выложила редкие архивные фото.
"С днем рождения, Кэти Хилтон. Ты невероятная мама. Я очень люблю тебя и всегда понимаю. Спасибо, что всегда была рядом. Ты самая лучшая", - написала звезда.
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На опубликованных снимках изображены все члены семьи. Мама и папа исполнительницы Кэти и Ричард Хилтон, Пэрис и ее родная сестра Ники.
Поклонников удивила колоссальная схожесть известной блондинки на свою маму.
"Пэрис, ты выглядишь точно, как мама!", - написал один из пользователей.
Звезда опубликовала редкие архивные фотографии с мамой.
Светская львица и певица Пэрис Хилтон поздравила свою маму с 59-м днем рождения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kinoafisha.ua.
Наследница сети Hilton на странице Instagram разместила трогательное сообщение, посвященное маме и выложила редкие архивные фото.
"С днем рождения, Кэти Хилтон. Ты невероятная мама. Я очень люблю тебя и всегда понимаю. Спасибо, что всегда была рядом. Ты самая лучшая", - написала звезда.
Читайте также: Пэрис Хилтон показала своего нового мужчину
На опубликованных снимках изображены все члены семьи. Мама и папа исполнительницы Кэти и Ричард Хилтон, Пэрис и ее родная сестра Ники.
Поклонников удивила колоссальная схожесть известной блондинки на свою маму.
"Пэрис, ты выглядишь точно, как мама!", - написал один из пользователей.
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