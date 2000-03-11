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Раздел: Культура  
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В кругу семьи: Пэрис Хилтон показала редкие фотографии

В кругу семьи: Пэрис Хилтон показала редкие фотографииНаследница сети Hilton разместила трогательное сообщение.

Звезда опубликовала редкие архивные фотографии с мамой.

Светская львица и певица Пэрис Хилтон поздравила свою маму с 59-м днем рождения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kinoafisha.ua.

Наследница сети Hilton на странице Instagram разместила трогательное сообщение, посвященное маме и выложила редкие архивные фото.

"С днем рождения, Кэти Хилтон. Ты невероятная мама. Я очень люблю тебя и всегда понимаю. Спасибо, что всегда была рядом. Ты самая лучшая", - написала звезда.

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На опубликованных снимках изображены все члены семьи. Мама и папа исполнительницы Кэти и Ричард Хилтон, Пэрис и ее родная сестра Ники.

Поклонников удивила колоссальная схожесть известной блондинки на свою маму.

"Пэрис, ты выглядишь точно, как мама!", - написал один из пользователей.

В кругу семьи: Пэрис Хилтон показала редкие фотографии
В кругу семьи: Пэрис Хилтон показала редкие фотографии
В кругу семьи: Пэрис Хилтон показала редкие фотографии
В кругу семьи: Пэрис Хилтон показала редкие фотографии

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 Теги: Пэрис Хилтон, фото

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Сегодня, 18:22 » Автор: Едгар Букмирза
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