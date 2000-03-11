Раздел: Культура
Британская королева дала официальное разрешение на брак принца Гарри
Меган Маркл, принц Гарри и Елизавета II посетили службу по случаю Дня Содружества наций.
Королева Великобритании Елизавета II по традиции дала официальное письменное разрешение на брак своего внука принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Оно зафиксировано в письме Ее Величества в Тайный совет Великобритании.
"Милорды, я объявляю о своем согласии на матримониальное соглашение между моим дорогим и любимым внуком, принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским и Рейчел Меган Маркл, и это согласие должно быть закреплено Большой государственной печатью и внесено в Книгу тайного совета", – говорится в письме.
Такое же письменное согласие в 2011-м году королева дала на брак принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, правда, в письме она назвала избранницу старшего внука "достойной доверия и любови", а не просто указала имя и фамилию.
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Напомним, что прицеса Кентская недавно выявила несколько расистское проявление по отношению к Меган Маркл, придя на первую встречу с Меган с брошью в виде темнокожего человека. Правда, потом женщина, известная своими расистскими взглядами, уверяла, что выбрала такое украшение без злого умысла.
Королева Великобритании Елизавета II по традиции дала официальное письменное разрешение на брак своего внука принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Оно зафиксировано в письме Ее Величества в Тайный совет Великобритании.
"Милорды, я объявляю о своем согласии на матримониальное соглашение между моим дорогим и любимым внуком, принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским и Рейчел Меган Маркл, и это согласие должно быть закреплено Большой государственной печатью и внесено в Книгу тайного совета", – говорится в письме.
Такое же письменное согласие в 2011-м году королева дала на брак принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, правда, в письме она назвала избранницу старшего внука "достойной доверия и любови", а не просто указала имя и фамилию.
Читайте также: Голливудская актриса рассказала о своих кумирах
Напомним, что прицеса Кентская недавно выявила несколько расистское проявление по отношению к Меган Маркл, придя на первую встречу с Меган с брошью в виде темнокожего человека. Правда, потом женщина, известная своими расистскими взглядами, уверяла, что выбрала такое украшение без злого умысла.
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