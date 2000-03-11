Раздел: Культура
Маша Ефросинина поделилась милым семейным снимком
Супруги на фото выглядят счастливыми.
В микроблоге Маши Ефросининой появился семейный снимок. На фотографии теледива запечатлена вместе со своим мужем Тимуром Хромаевым, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Читайте также: Маша Ефросинина поделилась трогательным семейным снимком
Фото сделано во время прогулки, и супруги на нем выглядят счастливыми. Отметим, что Ефросинина не часто публикует в сети семейные снимки.
В микроблоге Маши Ефросининой появился семейный снимок. На фотографии теледива запечатлена вместе со своим мужем Тимуром Хромаевым, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Читайте также: Маша Ефросинина поделилась трогательным семейным снимком
Фото сделано во время прогулки, и супруги на нем выглядят счастливыми. Отметим, что Ефросинина не часто публикует в сети семейные снимки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
373
0
Оставьте свой комментарий