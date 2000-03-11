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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина поделилась милым семейным снимком

Маша Ефросинина поделилась милым семейным снимкомСупруги на фото выглядят счастливыми.

В микроблоге Маши Ефросининой появился семейный снимок. На фотографии теледива запечатлена вместе со своим мужем Тимуром Хромаевым, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

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Фото сделано во время прогулки, и супруги на нем выглядят счастливыми. Отметим, что Ефросинина не часто публикует в сети семейные снимки.

Маша Ефросинина поделилась милым семейным снимком
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 Теги: Маша Ефросинина, муж

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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