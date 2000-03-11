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Раздел: Культура  
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Санта Димопулос порадовала новым весенним фото

Санта Димопулос порадовала новым весенним фото Певица выложила в Инстаграм свежее фото.

На днях Санта Димопулос сообщала своим поклонникам через соцсеть, что заболела и страдает от высокой температуры тела. А буквально несколько часов назад написала в Инстаграме, что улетела в Европу, дополнив свой пост весенней фотографией, на которой она запечатлена в облегающем розовом платье, подчеркивающем все достоинства фигуры.

Подписала Санта свое фото так: "Кто угадает, куда меня ещё больную понесло на этот раз? И зачем? Подсказка - Европа) П.С: мне намного лучше, температуры уже нет, самое опасное позади (39.9). Пью антибиотики. Всем здоровья крепкого!".

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В комментариях фолловеры певицы теряются в догадках, фантазируя на тему того, где же на этот раз оказалась Санта: "Италия!", "Швейцария)", "Франция!", "Германия?" и еще много разнообразных сообщений со всеми европейскими странами.

Санта Димопулос порадовала новым весенним фото
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 Теги: Санта Димопулос, фигура, образ

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Сегодня, 17:31 » Автор: Валерия Янобекова
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