Санта Димопулос порадовала новым весенним фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На днях Санта Димопулос сообщала своим поклонникам через соцсеть, что заболела и страдает от высокой температуры тела. А буквально несколько часов назад написала в Инстаграме, что улетела в Европу, дополнив свой пост весенней фотографией, на которой она запечатлена в облегающем розовом платье, подчеркивающем все достоинства фигуры.Подписала Санта свое фото так: "Кто угадает, куда меня ещё больную понесло на этот раз? И зачем? Подсказка - Европа) П.С: мне намного лучше, температуры уже нет, самое опасное позади (39.9). Пью антибиотики. Всем здоровья крепкого!".В комментариях фолловеры певицы теряются в догадках, фантазируя на тему того, где же на этот раз оказалась Санта: "Италия!", "Швейцария)", "Франция!", "Германия?" и еще много разнообразных сообщений со всеми европейскими странами.