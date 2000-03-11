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Раздел: Культура  
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Украинская певица порадовала снимками с новой фотосессии

Украинская певица порадовала снимками с новой фотосессииАнна Завальская очаровала новыми снимками

Украинская певица Анна Завальская опубликовала серию снимков в пастельных тонах, сделанных в процессе новой фотосессии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

На них девушка изображена лежащей в наряде бежевого цвета, положив около себя два распустившихся цветка.

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«Когда сам backstage настолько красивый и совершенный, что, кажется, и добавить нечего! Но я с нетерпением жду результатов того, что у нас получилось в итоге», — написала она в публикации.

Украинская певица порадовала снимками с новой фотосессии
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 Теги: Анна Завальская, певица

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Сегодня, 20:30 » Автор: Татьяна Ларина
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