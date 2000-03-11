Раздел: Культура
Украинская певица порадовала снимками с новой фотосессии
Анна Завальская очаровала новыми снимками
Украинская певица Анна Завальская опубликовала серию снимков в пастельных тонах, сделанных в процессе новой фотосессии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
На них девушка изображена лежащей в наряде бежевого цвета, положив около себя два распустившихся цветка.
Читайте также: Джамала порадовала снимком в спортивном наряде
«Когда сам backstage настолько красивый и совершенный, что, кажется, и добавить нечего! Но я с нетерпением жду результатов того, что у нас получилось в итоге», — написала она в публикации.
Украинская певица Анна Завальская опубликовала серию снимков в пастельных тонах, сделанных в процессе новой фотосессии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
На них девушка изображена лежащей в наряде бежевого цвета, положив около себя два распустившихся цветка.
Читайте также: Джамала порадовала снимком в спортивном наряде
«Когда сам backstage настолько красивый и совершенный, что, кажется, и добавить нечего! Но я с нетерпением жду результатов того, что у нас получилось в итоге», — написала она в публикации.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
905
0
Оставьте свой комментарий