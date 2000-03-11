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Раздел: Культура  
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Известный рок-музыкант признался, что он оглох от громкой музыки

Известный рок-музыкант признался, что он оглох от громкой музыки Певец предупредил фанатов об опасности частого воздействия громкого звука на уши.

Один из основателей рок-группы The Who Роджер Долтри оглох от концертов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ViknaOdessa.

Во время сольного шоу в Лас-Вегасе 74-летний музыкант назвал себя «очень, очень глухим». Он призвал фанатов рок-н-ролла использовать беруши на выступлениях.

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«Если бы мы только знали, когда были моложе. Теперь мы читаем по губам», — добавил Долтри. Группа была основана в 1964 году. По всему миру продано более 100 млн записей коллектива. Один из концертов The Who в 1976-м был признан самым громким в истории.
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 Теги: рок, глухота

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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