Известный рок-музыкант признался, что он оглох от громкой музыки

Один из основателей рок-группы The Who Роджер Долтри оглох от концертов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ViknaOdessa Во время сольного шоу в Лас-Вегасе 74-летний музыкант назвал себя «очень, очень глухим». Он призвал фанатов рок-н-ролла использовать беруши на выступлениях.«Если бы мы только знали, когда были моложе. Теперь мы читаем по губам», — добавил Долтри. Группа была основана в 1964 году. По всему миру продано более 100 млн записей коллектива. Один из концертов The Who в 1976-м был признан самым громким в истории.