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Раздел: Культура  
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Смелое фото: Кара Делевинь показала, как она принимает ванну

Смелое фото: Кара Делевинь показала, как она принимает ванну Модель позировала в ванной без одежды.

Супермодель, актриса и певица Делевинь не из тех звезд, кто опасается выкладывать на обозрение обнаженное тело, поэтому накануне в Инстаграми звезды поклонники смогли увидеть пикантную фотографию Кары, на которой она позирует в ванной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Звезда стала лицом нового выпуска модного издания "The Love Magazine".

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Фотографом выступил Мерт Алас, который неоднократно снимал красавиц для этого глянца.

Смелое фото: Кара Делевинь показала, как она принимает ванну
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 Теги: Кара Делевинь, ванна

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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