Раздел: Культура
Смелое фото: Кара Делевинь показала, как она принимает ванну
Модель позировала в ванной без одежды.
Супермодель, актриса и певица Делевинь не из тех звезд, кто опасается выкладывать на обозрение обнаженное тело, поэтому накануне в Инстаграми звезды поклонники смогли увидеть пикантную фотографию Кары, на которой она позирует в ванной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Звезда стала лицом нового выпуска модного издания "The Love Magazine".
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Фотографом выступил Мерт Алас, который неоднократно снимал красавиц для этого глянца.
Супермодель, актриса и певица Делевинь не из тех звезд, кто опасается выкладывать на обозрение обнаженное тело, поэтому накануне в Инстаграми звезды поклонники смогли увидеть пикантную фотографию Кары, на которой она позирует в ванной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Звезда стала лицом нового выпуска модного издания "The Love Magazine".
Читайте также: Известный рок-музыкант признался, что он оглох от громкой музыки
Фотографом выступил Мерт Алас, который неоднократно снимал красавиц для этого глянца.
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