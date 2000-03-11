Джамала призналась, почему она не покупает вещи для будущего ребенка

Певица поделилась подробностями ожидания родов.



Украинская певица и тренер проекта Голос страны 8 Джамала, которая недавно показала немаленький животик, рассказала как готовится к родам, сообщает



Певица уже находится на низком старте в ожидании рождения первенца и уже даже приготовила чемоданчик с детскими вещами.



«У меня был безумный график, я каждый день работала, у меня было очень много проектов и съемок. Поэтому весь чемоданчик с детскими вещами я возила постоянно с собой. Я же родилась семимесячной, мою маму забрали на роды именно с экзаменов, потому что она играла и очень переживала. Я думала, что и у меня может быть так же. Поэтому я с собой постоянно все имела, на всякий случай», — сообщила певица.



Также Джамала поделилась, что не купила ни одной детской вещи, потому что очень много чего подарили.



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«Я счастлива, потому что меня окружают настоящие люди, добрые и искренние. Они постоянно мне что-то дарят, поэтому я и не успела ничего сама купить. У меня уже есть подаренные вещи, которые я постирала, а муж сам их погладил. Готовимся», — добавила будущая мама. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинская певица и тренер проекта Голос страны 8 Джамала, которая недавно показала немаленький животик, рассказала как готовится к родам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно Певица уже находится на низком старте в ожидании рождения первенца и уже даже приготовила чемоданчик с детскими вещами.«У меня был безумный график, я каждый день работала, у меня было очень много проектов и съемок. Поэтому весь чемоданчик с детскими вещами я возила постоянно с собой. Я же родилась семимесячной, мою маму забрали на роды именно с экзаменов, потому что она играла и очень переживала. Я думала, что и у меня может быть так же. Поэтому я с собой постоянно все имела, на всякий случай», — сообщила певица.Также Джамала поделилась, что не купила ни одной детской вещи, потому что очень много чего подарили.«Я счастлива, потому что меня окружают настоящие люди, добрые и искренние. Они постоянно мне что-то дарят, поэтому я и не успела ничего сама купить. У меня уже есть подаренные вещи, которые я постирала, а муж сам их погладил. Готовимся», — добавила будущая мама.



