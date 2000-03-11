Ведущая «Орла и Решки» показала, как выглядит после пластики

Натали Неведрова вышла в свет.



Недавно Натали Неведрова сделала повторную ринопластику. Звезде реконструировали нос из ее ребра, передает



На днях Натали впервые вышла в свет после пластики. Телеведущая побывала на модном показе бренда 21dot12. Отек с лица знаменитости еще не сошел, но это не помешало Натали продемонстрировать стильный образ: черные брюки и белую футболку с надписью ди-джей дополнила желтыми лодочками и черной сумкой.



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Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Недавно Натали Неведрова сделала повторную ринопластику. Звезде реконструировали нос из ее ребра, передает Хроника.инфо со ссылкой storinka.com.ua На днях Натали впервые вышла в свет после пластики. Телеведущая побывала на модном показе бренда 21dot12. Отек с лица знаменитости еще не сошел, но это не помешало Натали продемонстрировать стильный образ: черные брюки и белую футболку с надписью ди-джей дополнила желтыми лодочками и черной сумкой.



