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Раздел: Культура  
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Ведущая «Орла и Решки» показала, как выглядит после пластики

Ведущая «Орла и Решки» показала, как выглядит после пластикиНатали Неведрова вышла в свет.

Недавно Натали Неведрова сделала повторную ринопластику. Звезде реконструировали нос из ее ребра, передает Хроника.инфо со ссылкой storinka.com.ua.

На днях Натали впервые вышла в свет после пластики. Телеведущая побывала на модном показе бренда 21dot12. Отек с лица знаменитости еще не сошел, но это не помешало Натали продемонстрировать стильный образ: черные брюки и белую футболку с надписью ди-джей дополнила желтыми лодочками и черной сумкой.

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Ведущая «Орла и Решки» показала, как выглядит после пластики
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 Теги: Орел и Решка, пластика

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Сегодня, 16:46 » Автор: Анна Мартынова
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