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Кендалл Дженнер поделилась откровениями о своей ориентации

Кендалл Дженнер поделилась откровениями о своей ориентации Звезда прокомментировала распространённые слухи.

Кендалл Дженнер стала главной героиней нового номера журнала Vogue US. Младшая сестра Ким Кардашьян в своем интервью рассказала об отношении к нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Кендалл, слухи о нетрадиционной ориентации которой ходят уже давно, призналась, что она до сих пор не определилась с тем, как себя называть, однако к секс-меньшинствам себя не причисляет.

«Я не думаю, что у меня есть би- или гомосексуальные наклонности, но я не знаю. Кто знает? Я не против однополой любви, но никогда не была «в другом лагере». Я не хочу, чтобы меня сейчас неправильно поняли – у меня своего рода мужская энергетика. Но я не трансгендер потому, что у меня сильный стержень", - призналась звезда.

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"Отвечая на ваш вопрос, я скажу: я не лесбиянка. Мне совершенно нечего скрывать, что-то подобное я бы и не стала», — говорит девушка. Она добавила, что подобные слухи появляются из-за контраста с ее сестрами, которые никогда не скрывают своих отношений с мужчинами", - добавила Кендалл

Кендалл Дженнер поделилась откровениями о своей ориентации
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 Теги: Кендалл Дженнер, ориентация

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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