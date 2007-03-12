Раздел: Культура
Принц Уильям проехал по улицам Лондона на мотоцикле
Принц Уильям также принял участие в футбольном соревновании.
Британский монарх, который ожидает появления третьего ребенка, решил побунтовать, проехав по улицам Лондона на дорогом мотоцикле. Так, принц Уильям нарушил обещание: оседлал Ducati несмотря на просьбы Кейт Миддлтон больше этого не делать во время ее беременности из-за лишних переживаний.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Несмотря на плотный график в семье британской семьи монарх все же находит время и для развлечений, сообщает The Daily Mail.
Герцог Кембриджский присоединился к команде "Вильсон", одев фиолетовую футболку и белые шорты британской сборной по футболу. В наряде принц Уильям подчеркнул свою приверженность спортивному клубу "Астон Вилла", одев носки с бордово-синими полосками.
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Инсайдеры издания утверждают, что член королевской семьи не получил никаких привилегий, поэтому наравне с другими носился по полю и вступал в борьбу за мяч. В конце матча он, по традиции, пожал всем игрокам руку.
Британский монарх, который ожидает появления третьего ребенка, решил побунтовать, проехав по улицам Лондона на дорогом мотоцикле. Так, принц Уильям нарушил обещание: оседлал Ducati несмотря на просьбы Кейт Миддлтон больше этого не делать во время ее беременности из-за лишних переживаний.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Несмотря на плотный график в семье британской семьи монарх все же находит время и для развлечений, сообщает The Daily Mail.
Герцог Кембриджский присоединился к команде "Вильсон", одев фиолетовую футболку и белые шорты британской сборной по футболу. В наряде принц Уильям подчеркнул свою приверженность спортивному клубу "Астон Вилла", одев носки с бордово-синими полосками.
Читайте также: Британский принц Уильям угодил в курьезную ситуацию
Инсайдеры издания утверждают, что член королевской семьи не получил никаких привилегий, поэтому наравне с другими носился по полю и вступал в борьбу за мяч. В конце матча он, по традиции, пожал всем игрокам руку.
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