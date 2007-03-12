Принц Уильям проехал по улицам Лондона на мотоцикле

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Принц Уильям против романа своего брата с актрисой В королевском дворце появился первый противник новоиспеченной пары - принца Гарри и его любимой Меган Маркл

Принц Уильям ушел в неоплачиваемый декретный отпуск Наследный принц Британского престола готовится во второй раз стать отцом.

Принц Уильям пошутил над супругой Принц Уильям сравнил Кейт с бананом. Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин обожают подшучивать друг над другом. 18 апреля Кейт на публике предложила лысеющему супругу сделать парик из шерсти альпаки, вызвав его искренний смех.

Принц Уильям проболтался о пополнении в королевской семье Возможно, Кейт Миддлтон снова беременна. В прессе поднялась новая волна слухов относительно второй беременности Кейт Миддлтон. И на этот раз ее вызвал сам принц Уильям, сделав неосторожный комментарий во время получения подарка для 8-месячного сына Джорджа.