Раздел: Культура
В новом клипе Тейлор Свифт разглядели плагиат на рекламу
Певица снялась в музыкальном ролике на песню Delicate.
Пока Тейлор Свифт готовится отправиться в большое мировое турне, она успевает выпускать новые видеоклипы. На днях в сети появилось свежее творение Свифт на песню Delicate. Композицию можно найти на новом альбоме Reputation, в поддержку которого и организован тур певицы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
В новом клипе Тейлор дает волю своим эмоциям и, становясь невидимкой, сбрасывает оковы в виде туфель на каблуках и начинает танцевать везде, где ей только вздумается. Девушку не останавливает даже проливной дождь, под которым она тоже радостно пляшет.
Поклонники Свифт выразили свое восхищение новой работой певицы, отметив, что она получилась очень искренней и эмоциональной.
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Однако, нашлись и те, кто обвинил артистку в плагиате. Пользователи соцсетей заявляют, что Тейлор скопировала рекламу аромата Kenzo.
Пока Тейлор Свифт готовится отправиться в большое мировое турне, она успевает выпускать новые видеоклипы. На днях в сети появилось свежее творение Свифт на песню Delicate. Композицию можно найти на новом альбоме Reputation, в поддержку которого и организован тур певицы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
В новом клипе Тейлор дает волю своим эмоциям и, становясь невидимкой, сбрасывает оковы в виде туфель на каблуках и начинает танцевать везде, где ей только вздумается. Девушку не останавливает даже проливной дождь, под которым она тоже радостно пляшет.
Поклонники Свифт выразили свое восхищение новой работой певицы, отметив, что она получилась очень искренней и эмоциональной.
Читайте также: Астрологи назвали пять самых истеричных знаменитостей
Однако, нашлись и те, кто обвинил артистку в плагиате. Пользователи соцсетей заявляют, что Тейлор скопировала рекламу аромата Kenzo.
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