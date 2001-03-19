» » Известная актриса поделилась трогательным снимком из семейного архива
Раздел: Культура  
0

Известная актриса поделилась трогательным снимком из семейного архива

Известная актриса поделилась трогательным снимком из семейного архиваСнимок был сделан в Канаде, где сейчас отдыхает семейство.

На днях Кэтрин Зета-Джонс решила предаться ностальгии: она поделилась с поклонниками редким кадром 10-летней давности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

Для этого фото ее семейство позировало в полном составе: сама актриса, ее супруг Майкл Дуглас и дети – Кэрис и Дилан.

А рядом 48-летняя Кэтрин разместила новый снимок: на нем мы видим тех же четверых, только ставших на 10 лет старше. По желанию актрисы, вся компания приняла точно такие же позы, как и в первый раз – с той разницей, что подросших за это время детей родители уже точно не смогли бы взять на руки. Ведь Дилану уже исполнилось 17 лет, а Кэрис — 14! «Как летит время!» — прокомментировала эти снимки Кэтрин.

Читайте также: Сергей Притула умилил фанатов трогательным семейным снимком


Между прочим, новый кадр, навеявший Кэтрин воспоминания, был сделан не в США, а в Канаде, где сейчас отдыхает семейство. В отличие от Калифорнии, где живет Дуглас с женой и детьми, в Канаде еще полно снега, что Кэтрин и Майкл не преминули использовать, катаясь по лесу на лыжах. За последние несколько месяцев это уже далеко не первый совместный вояж семейства актрисы. Новый год они встретили в Индии, потом отправились в Камбоджу, затем — в Таиланд и Гонконг…

Известная актриса поделилась трогательным снимком из семейного архива
Известная актриса поделилась трогательным снимком из семейного архива
Известная актриса поделилась трогательным снимком из семейного архива
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: актриса, фото, отдых

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:22 » Автор: Едгар Букмирза
     528
     0

Похожие новости по теме

Редкий кадр: Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком с детьми Редкий кадр: Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком с детьми

Поклонники в восторге.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас рассказали, как отдыхают Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас рассказали, как отдыхают

Голливудский актер увез Кэтрин Зета-Джонс на Бермудские острова.

Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком без макияжа Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком без макияжа

Актриса выглядит просто потрясающе.

Дочь Кэтрин Зета-Джонс - точная копия звездной мамы Дочь Кэтрин Зета-Джонс - точная копия звездной мамы

Актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала в Instagram фотографию с дочерью Кэрис, которая похожа на мать как две капли воды.

Кэтрин Зета-Джонс развлекается со смертельно больным мужем Кэтрин Зета-Джонс развлекается со смертельно больным мужем

Голливудские знаменитости отправились в горы, чтобы покататься на лыжах.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх