Раздел: Культура
Известная актриса поделилась трогательным снимком из семейного архива
Снимок был сделан в Канаде, где сейчас отдыхает семейство.
На днях Кэтрин Зета-Джонс решила предаться ностальгии: она поделилась с поклонниками редким кадром 10-летней давности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Для этого фото ее семейство позировало в полном составе: сама актриса, ее супруг Майкл Дуглас и дети – Кэрис и Дилан.
А рядом 48-летняя Кэтрин разместила новый снимок: на нем мы видим тех же четверых, только ставших на 10 лет старше. По желанию актрисы, вся компания приняла точно такие же позы, как и в первый раз – с той разницей, что подросших за это время детей родители уже точно не смогли бы взять на руки. Ведь Дилану уже исполнилось 17 лет, а Кэрис — 14! «Как летит время!» — прокомментировала эти снимки Кэтрин.
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Между прочим, новый кадр, навеявший Кэтрин воспоминания, был сделан не в США, а в Канаде, где сейчас отдыхает семейство. В отличие от Калифорнии, где живет Дуглас с женой и детьми, в Канаде еще полно снега, что Кэтрин и Майкл не преминули использовать, катаясь по лесу на лыжах. За последние несколько месяцев это уже далеко не первый совместный вояж семейства актрисы. Новый год они встретили в Индии, потом отправились в Камбоджу, затем — в Таиланд и Гонконг…
На днях Кэтрин Зета-Джонс решила предаться ностальгии: она поделилась с поклонниками редким кадром 10-летней давности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Для этого фото ее семейство позировало в полном составе: сама актриса, ее супруг Майкл Дуглас и дети – Кэрис и Дилан.
А рядом 48-летняя Кэтрин разместила новый снимок: на нем мы видим тех же четверых, только ставших на 10 лет старше. По желанию актрисы, вся компания приняла точно такие же позы, как и в первый раз – с той разницей, что подросших за это время детей родители уже точно не смогли бы взять на руки. Ведь Дилану уже исполнилось 17 лет, а Кэрис — 14! «Как летит время!» — прокомментировала эти снимки Кэтрин.
Читайте также: Сергей Притула умилил фанатов трогательным семейным снимком
Между прочим, новый кадр, навеявший Кэтрин воспоминания, был сделан не в США, а в Канаде, где сейчас отдыхает семейство. В отличие от Калифорнии, где живет Дуглас с женой и детьми, в Канаде еще полно снега, что Кэтрин и Майкл не преминули использовать, катаясь по лесу на лыжах. За последние несколько месяцев это уже далеко не первый совместный вояж семейства актрисы. Новый год они встретили в Индии, потом отправились в Камбоджу, затем — в Таиланд и Гонконг…
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