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Кейт Мосс призналась, как ей удается не полнеть
Знаменитая модель поделилась своими секретами похудения.
Британская модель Кейт Мосс всегда выглядит роскошно и никогда не имела проблем с лишним весом. Знаменитость рассказала, в чем заключается секрет ее стройности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Как известно, популярная манекенщица неоднократно утверждала, что ненавидит заниматься спортом. Кейт Мосс даже заявляла об "аллергии" на спортивные залы. Однако недавно модель пересмотрела свои предпочтения и выделила место в графике на фитнес-тренировки и йогу.
Я нахожусь только на начальном этапе и после каждой тренировки в зале чувствую себя ужасно, а также говорю себе, что не вернусь к этой пытке. Однако уже увиденные результаты заставляют меня это делать снова и снова. Например, всего за 10 дней занятий я уменьшила талию на 0,5 сантиметра,
– рассказала Кейт Мосс.
Модель обращается к услугам фитнес-тренера 3 раза в неделю. Звезда интенсивно занимается спортом не менее 1 часа.
Кроме физических нагрузок, Кейт Мосс следит за питанием. Модель придерживается правила 80/20. Это означает, что 80% времени она контролирует свой рацион, выбирает здоровые низкокалорийные продукты, а 20% времени позволяет себе есть все, что ей захочется.
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Достоверно известно, что Кейт Мосс не отказывает себе в покупке картофеля-фри, поскольку несколько раз звезда попадала в объективы папарацци на улицах Лондона именно с этим блюдом.
Британская модель Кейт Мосс всегда выглядит роскошно и никогда не имела проблем с лишним весом. Знаменитость рассказала, в чем заключается секрет ее стройности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Как известно, популярная манекенщица неоднократно утверждала, что ненавидит заниматься спортом. Кейт Мосс даже заявляла об "аллергии" на спортивные залы. Однако недавно модель пересмотрела свои предпочтения и выделила место в графике на фитнес-тренировки и йогу.
Я нахожусь только на начальном этапе и после каждой тренировки в зале чувствую себя ужасно, а также говорю себе, что не вернусь к этой пытке. Однако уже увиденные результаты заставляют меня это делать снова и снова. Например, всего за 10 дней занятий я уменьшила талию на 0,5 сантиметра,
– рассказала Кейт Мосс.
Модель обращается к услугам фитнес-тренера 3 раза в неделю. Звезда интенсивно занимается спортом не менее 1 часа.
Кроме физических нагрузок, Кейт Мосс следит за питанием. Модель придерживается правила 80/20. Это означает, что 80% времени она контролирует свой рацион, выбирает здоровые низкокалорийные продукты, а 20% времени позволяет себе есть все, что ей захочется.
Читайте также: Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа
Достоверно известно, что Кейт Мосс не отказывает себе в покупке картофеля-фри, поскольку несколько раз звезда попадала в объективы папарацци на улицах Лондона именно с этим блюдом.
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