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Раздел: Культура  
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Гриша Решетник порадовал новым семейным селфи

Гриша Решетник порадовал новым семейным селфи Телеведущий продолжает выкладывать в Инстаграм фото с отдыха на Мальдивских островах.

В Инстаграме Гриша Решетник похвастался еще одним мальдивским фото, которое ранее не было опубликовано. Семья Решетников уже давно вернулась с райского медового месяца, но это не повод для них перестать делиться яркими фотографиями.

Подписал Григорий отпускной кадр с женой так: "Друзья, предлагаем всеукраинский флешмоб - «медитируй на солнце»".

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Почти 9 тысяч истаграм-пользователей оценили очередное пляжное фото ведущего шоу "Холостяк" при помощи лайков, а в комментариях Гришу и Кристину осыпали комплиментами и поддержали идею флешмоба.

Гриша Решетник порадовал новым семейным селфи
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 Теги: Гриша Решетник, семья

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Сегодня, 14:29 » Автор: Валерия Янобекова
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