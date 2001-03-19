Гриша Решетник порадовал новым семейным селфи

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В Инстаграме Гриша Решетник похвастался еще одним мальдивским фото, которое ранее не было опубликовано. Семья Решетников уже давно вернулась с райского медового месяца, но это не повод для них перестать делиться яркими фотографиями.Подписал Григорий отпускной кадр с женой так: "Друзья, предлагаем всеукраинский флешмоб - «медитируй на солнце»".Почти 9 тысяч истаграм-пользователей оценили очередное пляжное фото ведущего шоу "Холостяк" при помощи лайков, а в комментариях Гришу и Кристину осыпали комплиментами и поддержали идею флешмоба.