Раздел: Культура
Гриша Решетник порадовал новым семейным селфи
Телеведущий продолжает выкладывать в Инстаграм фото с отдыха на Мальдивских островах.
В Инстаграме Гриша Решетник похвастался еще одним мальдивским фото, которое ранее не было опубликовано. Семья Решетников уже давно вернулась с райского медового месяца, но это не повод для них перестать делиться яркими фотографиями.
Подписал Григорий отпускной кадр с женой так: "Друзья, предлагаем всеукраинский флешмоб - «медитируй на солнце»".
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Почти 9 тысяч истаграм-пользователей оценили очередное пляжное фото ведущего шоу "Холостяк" при помощи лайков, а в комментариях Гришу и Кристину осыпали комплиментами и поддержали идею флешмоба.
В Инстаграме Гриша Решетник похвастался еще одним мальдивским фото, которое ранее не было опубликовано. Семья Решетников уже давно вернулась с райского медового месяца, но это не повод для них перестать делиться яркими фотографиями.
Подписал Григорий отпускной кадр с женой так: "Друзья, предлагаем всеукраинский флешмоб - «медитируй на солнце»".
Читайте также: Майли Сайрус назвала необычное место для проведения будущей свадьбы
Почти 9 тысяч истаграм-пользователей оценили очередное пляжное фото ведущего шоу "Холостяк" при помощи лайков, а в комментариях Гришу и Кристину осыпали комплиментами и поддержали идею флешмоба.
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