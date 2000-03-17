Роза Аль-Намри сфоткалась в коротких шортах

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Не так давно Роза Аль-Намри отдыхала в Шарм-еш-Шейхе вместе со своими родными сестрами. Девушки давно вернулись в Украину, а яркие летние фоточки остались.Ведущая шоу "Как выйти замуж" решила освежить воспоминания об отдыхе в Египте и выложила фото, на котором запечатлена в коротких джинсовых шортах с завышенной талией и белой кокетливой рубашке с открытой зоной плеч и декольте.Подписала Роза свое фото так: "Когда не хватает солнца... есть мой Инстаграм!))".Эта фотография Розы собрала почти 5 тысяч лайков и десятки комплиментов, адресованных стройным ногам телеведущей.