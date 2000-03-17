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Раздел: Культура  
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Роза Аль-Намри сфоткалась в коротких шортах

Роза Аль-Намри сфоткалась в коротких шортахУкраинская теле-звезда похвасталась стройными ножками на новом фото.

Не так давно Роза Аль-Намри отдыхала в Шарм-еш-Шейхе вместе со своими родными сестрами. Девушки давно вернулись в Украину, а яркие летние фоточки остались.

Ведущая шоу "Как выйти замуж" решила освежить воспоминания об отдыхе в Египте и выложила фото, на котором запечатлена в коротких джинсовых шортах с завышенной талией и белой кокетливой рубашке с открытой зоной плеч и декольте.

Подписала Роза свое фото так: "Когда не хватает солнца... есть мой Инстаграм!))".

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Эта фотография Розы собрала почти 5 тысяч лайков и десятки комплиментов, адресованных стройным ногам телеведущей.

Роза Аль-Намри сфоткалась в коротких шортах
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 Теги: Роза Аль-Намри, ноги

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Сегодня, 17:46 » Автор: Валерия Янобекова
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