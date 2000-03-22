» » Звезду "Игры престолов" заметили на улице в неадекватном состоянии
Раздел: Культура  
0

Звезду "Игры престолов" заметили на улице в неадекватном состоянии

Звезду "Игры престолов" заметили на улице в неадекватном состоянии Поклонники встретили пьяного Кита Харингтона на улицах Парижа.

Кит Харингтон снова переборщил с алкоголем. Звезда «Игры престолов» едва держался на ногах, когда покидал бар в компании друзей. Актер опирался на крепкое плечо друга, ковыляя по дождливым улицам Парижа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Возможно, парни праздновали День святого Патрика, поэтому налегли на пиво. Во французскую столицу Кит Харингтон приехал без Роуз Лесли. По крайней мере, папарацци не видели его в компании невесты.

Читайте также: Новый имидж Насти Каменских разочаровал многих поклонников

Напомним, согласно докладу издания Variety, он и другие ведущие персонажи 8 сезона «Игры престолов» получали гонорар в размере 500 000 долларов за эпизод.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Игра престолов, алкоголь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     271
     0

Похожие новости по теме

Звезду Звезду "Игры престолов" сфотографировали в Париже пьяным

У Кита Харрингтона проблемы с алкоголем.

Звезды «Игры престолов» решили пожениться Звезды «Игры престолов» решили пожениться

Роуз Лесли и Кит Харингтон вместе уже пять лет.

Кита Харингтона из Кита Харингтона из "Игры престолов" разочаровало возрождение его героя

Актер не знал, каким будет его герой после воскрешения

Звезда Звезда "Игры престолов" шокировал новым имиджем

Кит Харингтон удивил новым образом.

Актер из Актер из "Игры престолов" попросил прощения у фанатов

Кит Харингтон заявил, что вынужденно врал о смерти своего героя.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх