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Звезду "Игры престолов" заметили на улице в неадекватном состоянии
Поклонники встретили пьяного Кита Харингтона на улицах Парижа.
Кит Харингтон снова переборщил с алкоголем. Звезда «Игры престолов» едва держался на ногах, когда покидал бар в компании друзей. Актер опирался на крепкое плечо друга, ковыляя по дождливым улицам Парижа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Возможно, парни праздновали День святого Патрика, поэтому налегли на пиво. Во французскую столицу Кит Харингтон приехал без Роуз Лесли. По крайней мере, папарацци не видели его в компании невесты.
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Напомним, согласно докладу издания Variety, он и другие ведущие персонажи 8 сезона «Игры престолов» получали гонорар в размере 500 000 долларов за эпизод.
Кит Харингтон снова переборщил с алкоголем. Звезда «Игры престолов» едва держался на ногах, когда покидал бар в компании друзей. Актер опирался на крепкое плечо друга, ковыляя по дождливым улицам Парижа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Возможно, парни праздновали День святого Патрика, поэтому налегли на пиво. Во французскую столицу Кит Харингтон приехал без Роуз Лесли. По крайней мере, папарацци не видели его в компании невесты.
Читайте также: Новый имидж Насти Каменских разочаровал многих поклонников
Напомним, согласно докладу издания Variety, он и другие ведущие персонажи 8 сезона «Игры престолов» получали гонорар в размере 500 000 долларов за эпизод.
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