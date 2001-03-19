Раздел: Культура
Ани Лорак восхитила фигурой в боди
Певица поделилась новой фотографией в соцсети.
На снимке Ани запечатлена в концертном боди, украшенном сверкающей накидкой. Подтянутые ноги певицы украсили сетчатые колготки. В этом наряде Лорак будет радовать фанатов в Лос-Анджелесе, где у нее сегодня намечается концерт.
Свое черно-белое фото Каролина подписала так: "See you Los Angeles!". Не прошло и часа после публикации этого кадра, как уже более 15 тысяч инстаграм-пользователей оценили его, поставив лайки.
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За яркий образ и отличную фигуру Ани Лорак искупали в комплиментах: "Божественная красота!", "Горячая женщина!", "Как всегда, выглядите роскошно!", "Каролина, какая Вы Богиня в этом наряде!!! Оно Вам очень идёт! такая прям изящная вся))) настоящая Дива!".
На снимке Ани запечатлена в концертном боди, украшенном сверкающей накидкой. Подтянутые ноги певицы украсили сетчатые колготки. В этом наряде Лорак будет радовать фанатов в Лос-Анджелесе, где у нее сегодня намечается концерт.
Свое черно-белое фото Каролина подписала так: "See you Los Angeles!". Не прошло и часа после публикации этого кадра, как уже более 15 тысяч инстаграм-пользователей оценили его, поставив лайки.
Читайте также: Марина Порошенко поразила украинцев ярким образом
За яркий образ и отличную фигуру Ани Лорак искупали в комплиментах: "Божественная красота!", "Горячая женщина!", "Как всегда, выглядите роскошно!", "Каролина, какая Вы Богиня в этом наряде!!! Оно Вам очень идёт! такая прям изящная вся))) настоящая Дива!".
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