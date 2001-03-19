Раздел: Культура
София Ротару показала красавчика-внука
Парню 24 года.
София Ротару поздравила с днем рождения своего внука Анатолия. Молодому человеку вчера исполнилось уже 24 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
«Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!» — написала 70-летняя певица в своем личном блоге.
Поклонники звезды поразились, какой Анатолий стал взрослый и красивый. А еще подметили, что удивительно, как у родителей с обыкновенной внешностью — сына Ротару и ее невестки, родились такие красивые дети.
Внучка Ротару, тоже София, впервые появилась в светском обществе пару лет назад. Она, тогда 15-летняя, произвела настоящий фурор на элитном балу журнала Tatler, когда стала его дебютанткой.
Сегодня она известная модель, причем не только в Украине, но и во всей Европе. Девушка живет в Лондоне, учится там и принимает участие во многих показах и фотосессиях.
Западные fashion-критики называют Софию Евдокименко новой Брук Шилдс и пророчат большое профессиональное будущее.
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Что касается внука знаменитой артистки, то, насколько известно, он пока не женат.
Молодой человек тоже учился в области fashion-индустрии в Лондоне, а теперь профессионально занимается фотографией.
София Ротару поздравила с днем рождения своего внука Анатолия. Молодому человеку вчера исполнилось уже 24 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
«Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!» — написала 70-летняя певица в своем личном блоге.
Поклонники звезды поразились, какой Анатолий стал взрослый и красивый. А еще подметили, что удивительно, как у родителей с обыкновенной внешностью — сына Ротару и ее невестки, родились такие красивые дети.
Внучка Ротару, тоже София, впервые появилась в светском обществе пару лет назад. Она, тогда 15-летняя, произвела настоящий фурор на элитном балу журнала Tatler, когда стала его дебютанткой.
Сегодня она известная модель, причем не только в Украине, но и во всей Европе. Девушка живет в Лондоне, учится там и принимает участие во многих показах и фотосессиях.
Западные fashion-критики называют Софию Евдокименко новой Брук Шилдс и пророчат большое профессиональное будущее.
Читайте также: София Ротару показала свою семью
Что касается внука знаменитой артистки, то, насколько известно, он пока не женат.
Молодой человек тоже учился в области fashion-индустрии в Лондоне, а теперь профессионально занимается фотографией.
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