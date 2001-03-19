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Раздел: Культура  
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София Ротару показала красавчика-внука

София Ротару показала красавчика-внукаПарню 24 года.

София Ротару поздравила с днем рождения своего внука Анатолия. Молодому человеку вчера исполнилось уже 24 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

«Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!» — написала 70-летняя певица в своем личном блоге.

Поклонники звезды поразились, какой Анатолий стал взрослый и красивый. А еще подметили, что удивительно, как у родителей с обыкновенной внешностью — сына Ротару и ее невестки, родились такие красивые дети.

София Ротару показала красавчика-внука
София Ротару показала красавчика-внука


Внучка Ротару, тоже София, впервые появилась в светском обществе пару лет назад. Она, тогда 15-летняя, произвела настоящий фурор на элитном балу журнала Tatler, когда стала его дебютанткой.

Сегодня она известная модель, причем не только в Украине, но и во всей Европе. Девушка живет в Лондоне, учится там и принимает участие во многих показах и фотосессиях.

Западные fashion-критики называют Софию Евдокименко новой Брук Шилдс и пророчат большое профессиональное будущее.

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Что касается внука знаменитой артистки, то, насколько известно, он пока не женат.

Молодой человек тоже учился в области fashion-индустрии в Лондоне, а теперь профессионально занимается фотографией.
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 Теги: София Ротару, внук

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Сегодня, 12:52 » Автор: Анна Мартынова
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