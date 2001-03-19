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Раздел: Культура  
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Солистка "НеАнгелов" показала свою семью

Солистка "НеАнгелов" показала свою семьюАртистка поделилась семейным селфи

В последнее время в сети активно обсуждали предполагаемые проблемы в семье Славы Каминской и ее муж Эдгара, а некоторые даже уверяли — пара на грани развода, пишет Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen

Впрочем, все это, о всей видимости, лишь слухи, ведь Слава и Эдгар продолжают наслаждаться семейной жизнью, а в блоге певицы регулярно появляются нежные снимки с мужем и трогательные фото с детьми.

Так, на днях артистка поделилась семейным селфи, продемонстрировав идиллию выходного дня. Минувшее воскресенье семейство провело весь день вместе, а уютным фото в постели с малышами и супругом Слава поспешила поделиться с подписчиками.

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Фото сразу же собрало почти 65 тысяч лайков, а в комментариях поклонники Каминской не устают писать комплименты ее семье, отмечая, что они выглядят очень счастливыми и красивыми. И мы полностью согласны — только посмотрите на эту красивую семью!

Солистка "НеАнгелов" показала свою семью
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 Теги: Слава Каминская, семья

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Сегодня, 10:59 » Автор: Татьяна Ларина
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