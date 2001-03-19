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Раздел: Культура  
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Мама Насти Каменских посвятила дочери татуировку

Мама Насти Каменских посвятила дочери татуировкуНастя предложила маме сделать тату, и та согласилась.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Известная певица Настя Каменских, которая на днях выпустила новую видеоработу, рассказала о своей матери, которую нежно называет "моя Лидочка". Звезда рассказывает, что в детстве каждое концертное выступление под присмотром мамы давалось ей совсем нелегко.

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"Мама очень строго относилась ко мне и папе", – рассказала певица.

Но с годами строгая мама и звездная дочь стали лучшими подругами.

Мама Насти Каменских посвятила дочери татуировку
Мама Насти Каменских посвятила дочери татуировку


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 Теги: Настя Каменских, татуировки, мама

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Сегодня, 19:12 » Автор: Едгар Букмирза
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