Раздел: Культура
Мама Насти Каменских посвятила дочери татуировку
Настя предложила маме сделать тату, и та согласилась.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Известная певица Настя Каменских, которая на днях выпустила новую видеоработу, рассказала о своей матери, которую нежно называет "моя Лидочка". Звезда рассказывает, что в детстве каждое концертное выступление под присмотром мамы давалось ей совсем нелегко.
Читайте также: С единорогом на спине: яркий наряд Насти Каменских удивил фанатов
"Мама очень строго относилась ко мне и папе", – рассказала певица.
Но с годами строгая мама и звездная дочь стали лучшими подругами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Известная певица Настя Каменских, которая на днях выпустила новую видеоработу, рассказала о своей матери, которую нежно называет "моя Лидочка". Звезда рассказывает, что в детстве каждое концертное выступление под присмотром мамы давалось ей совсем нелегко.
Читайте также: С единорогом на спине: яркий наряд Насти Каменских удивил фанатов
"Мама очень строго относилась ко мне и папе", – рассказала певица.
Но с годами строгая мама и звездная дочь стали лучшими подругами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1818
0
Оставьте свой комментарий