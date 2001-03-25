Катя Бужинская похвалилась соблазнительной грудью

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Катерина сфотографировалась в платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышные формы.Подписчики отметили, что певица стала очень похожей на голливудскую знаменитость - Кристину Агилеру.Подписала певица свое фото так: "Я -твоя королева вдохновения, я - твоя повелительница снов...".Фанаты искупали Катерину в комплиментах: "Красуня та гордість!!!", "Все очень четко подчеркнуто, красиво и со вкусом. Вам идет.", "ШИКАРНО! Как всегда, наша Катя самая женственная!", "Обалденная, Катюша! Не могу не пересматривать фото!", "Ніби щойно з казки))".