Раздел: Культура
Катя Бужинская похвалилась соблазнительной грудью
Народная артистка Украины восхитила пользователей Инстаграма своим внешним видом.
Катерина сфотографировалась в платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышные формы.
Подписчики отметили, что певица стала очень похожей на голливудскую знаменитость - Кристину Агилеру.
Подписала певица свое фото так: "Я -твоя королева вдохновения, я - твоя повелительница снов...".
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Фанаты искупали Катерину в комплиментах: "Красуня та гордість!!!", "Все очень четко подчеркнуто, красиво и со вкусом. Вам идет.", "ШИКАРНО! Как всегда, наша Катя самая женственная!", "Обалденная, Катюша! Не могу не пересматривать фото!", "Ніби щойно з казки))".
Катерина сфотографировалась в платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышные формы.
Подписчики отметили, что певица стала очень похожей на голливудскую знаменитость - Кристину Агилеру.
Подписала певица свое фото так: "Я -твоя королева вдохновения, я - твоя повелительница снов...".
Читайте также: Лолита Милявская рассказала, как она пережила наркозависимость
Фанаты искупали Катерину в комплиментах: "Красуня та гордість!!!", "Все очень четко подчеркнуто, красиво и со вкусом. Вам идет.", "ШИКАРНО! Как всегда, наша Катя самая женственная!", "Обалденная, Катюша! Не могу не пересматривать фото!", "Ніби щойно з казки))".
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