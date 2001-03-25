Раздел: Культура
В британском музее создали уникальные фигуры королевской семьи
Над новой выставкой работали Джейн Корбетт и Филипп Трейси.
Во всемирно известном музее Мадам Тюссо показали новые экспонаты – фигуры королевской семьи. Весенние элегантные наряды и реалистичные лица заставляют сомневаться, что перед зрителями восковые копии семьи британского монарха.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По словам представителей музея, фигуры королевской семьи являются одними из самых популярных в музее. Поэтому организаторы выставки представили новые копии фигур королевы Елизаветы, принца Филиппа, Чарльза и Уильяма, герцогини Камиллы и Кейт Миддлтон.
Члены королевской семьи стоят на балконе, улыбаясь зрителям. Впереди всех по традиции стоит монарх – королева Елизавета II. Принцы одеты в элегантные утренние костюмы, а женщины – в весенние костюмы и платья. В частности, Елизавета II одета в роскошную одежду желтого цвета со шляпкой в тон. Кейт Миддлтон предстала перед посетителями музея в платье розового цвета, а герцогиня Камилла – в голубом костюме. Образы герцогинь стилисты дополнили милыми шляпками.
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Известно, что над новой выставкой работали Джейн Корбетт и Филипп Трейси. По их словам, впоследствии к выставке присоединятся принц Гарри и его невеста Меган Маркл. Вероятно, это произойдет после королевской свадьбы.
Во всемирно известном музее Мадам Тюссо показали новые экспонаты – фигуры королевской семьи. Весенние элегантные наряды и реалистичные лица заставляют сомневаться, что перед зрителями восковые копии семьи британского монарха.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По словам представителей музея, фигуры королевской семьи являются одними из самых популярных в музее. Поэтому организаторы выставки представили новые копии фигур королевы Елизаветы, принца Филиппа, Чарльза и Уильяма, герцогини Камиллы и Кейт Миддлтон.
Члены королевской семьи стоят на балконе, улыбаясь зрителям. Впереди всех по традиции стоит монарх – королева Елизавета II. Принцы одеты в элегантные утренние костюмы, а женщины – в весенние костюмы и платья. В частности, Елизавета II одета в роскошную одежду желтого цвета со шляпкой в тон. Кейт Миддлтон предстала перед посетителями музея в платье розового цвета, а герцогиня Камилла – в голубом костюме. Образы герцогинь стилисты дополнили милыми шляпками.
Читайте также: В Англии нашли уникальные древние золотые украшения
Известно, что над новой выставкой работали Джейн Корбетт и Филипп Трейси. По их словам, впоследствии к выставке присоединятся принц Гарри и его невеста Меган Маркл. Вероятно, это произойдет после королевской свадьбы.
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