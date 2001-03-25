Раздел: Культура
Шакира обратилась в полицию из-за навязчивого папарацци
Фотограф преследует ее в течение двух лет.
Колумбийская певица Шакира обратилась в каталонскую полицию из-за навязчивого папарацци.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
По ее словам, этот фотограф преследует ее в течение двух лет. Например, он якобы следит за артисткой, когда она выходит из дома в пригороде Барселоны, и копается в ее мусоре.
В последнее время повышенное внимание папарацци усилилось.
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Как отметила Шакира, преследованию подвергается не только она сама, но и ее дети.
Колумбийская певица Шакира обратилась в каталонскую полицию из-за навязчивого папарацци.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
По ее словам, этот фотограф преследует ее в течение двух лет. Например, он якобы следит за артисткой, когда она выходит из дома в пригороде Барселоны, и копается в ее мусоре.
В последнее время повышенное внимание папарацци усилилось.
Читайте также: Шакира показала, как выглядит без макияжа
Как отметила Шакира, преследованию подвергается не только она сама, но и ее дети.
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