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Раздел: Культура  
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Шакира обратилась в полицию из-за навязчивого папарацци

Шакира обратилась в полицию из-за навязчивого папарацциФотограф преследует ее в течение двух лет.

Колумбийская певица Шакира обратилась в каталонскую полицию из-за навязчивого папарацци.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

По ее словам, этот фотограф преследует ее в течение двух лет. Например, он якобы следит за артисткой, когда она выходит из дома в пригороде Барселоны, и копается в ее мусоре.

В последнее время повышенное внимание папарацци усилилось.

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Как отметила Шакира, преследованию подвергается не только она сама, но и ее дети.
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 Теги: Шакира, папарацци, полиция

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Сегодня, 22:35 » Автор: Едгар Букмирза
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