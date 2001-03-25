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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли закрутила новый роман

Анджелина Джоли закрутила новый романВоссоединение Питта и Джоли маловероятно.

В жизни 42-летней актрисы Анджелины Джоли появился новый мужчина после развода с Брэдом Питтом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hochu.ua.

Как указывают источники из окружения актрисы, Джоли сходила на несколько свиданий с агентом по недвижимости.

"Сейчас их отношения нельзя назвать серьезными, они только начали узнавать друг друга. Он симпатичный немолодой мужчина, работает агентом по недвижимости и не имеет никакого отношения к Голливуду", – говорит собеседник.

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"После расставания с Брэдом Энджи была очень подавлена. Новый человек в ее жизни, с которым можно просто проводить время, помог ей справиться с этим. Люди говорят о том, что они с Брэдом могут снова быть вместе, но это вряд ли произойдет. История Брэда и Энджи закончилась плохо, и, даже не смотря на то, что они вместе с детьми прошли терапию с экспертами, они даже не могут находиться в одной комнате", – поделился источник.

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Сегодня, 20:15 » Автор: Едгар Букмирза
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