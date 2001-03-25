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Раздел: Культура  
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Беременная Ева Лонгория отдохнула с мужем в Майями

Беременная Ева Лонгория отдохнула с мужем в Майями Папарацци сделали фото супружеской пары на пляже.

Звезда сериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Части тела» Ева Лонгория готовится стать матерью. Однако грядущее пополнение не мешает звезде телеэкранов развлекаться с супругом на побережье Майями. За совместными прогулками по пляжу их застали папарацци, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Фотоохотники заметили, что всегда трепетно соблюдающая стиль в одежде, Ева теперь отдает предпочтение удобным и простым нарядам. На ней часто можно видеть легкое платье, свободный свитер без изысков и не отягощенные экзотическими лейблами брюки. Вот и на последнем фото звезда изображена в свободном светлом сарафане почти до пят.

Об интересном положении Евы стало известно в конце прошлого года. Тогда источники сообщили не только срок появления будущего наследника актрисы, но и его пол. Согласно непроверенным данным, Ева ее супруг Хосе Бастон вот-вот станут родителями мальчика.

До того, как выйти замуж за Бастона, Лонгория надевала кольцо уже дважды. Все это время девушка тщетно пыталась забеременеть и даже рассматривала вариант усыновления, но когда журналистам надоело разоблачать все новую ложную беременность исполнительницы роли Габриэль Солис, Ева внезапно стала поправляться.

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Уже не раз обжигавшиеся на молоке работники масс-медиа тут стали уже дуть на воду и твердить, что Лонгория просто потеряла форму. Однако впоследствии оказалось, что звезда действительно вскорости родит.
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 Теги: Ева Лонгория, отдых

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Сегодня, 08:55 » Автор: Евгений Шевченко
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