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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина поразила красотой на новом фото

Маша Ефросинина поразила красотой на новом фото Телеведущая восхитила собой пользователей социальной сети.

На своей страничке в Инстаграме Маша Ефросинина поделилась своей черно-белой фотографией, продемонстрировав природную красоту.

Подписала теле-звезда этот снимок так: "Счастье - это Утро, которое пахнет моими детьми и кофе. Счастье - это незнакомый Человек, внезапно появившийся из ниоткуда, чтобы обеспечить возможность спасать жизни новорождённых младенцев. Счастье - это Мама, которая каждый телефонный разговор заканчивает словами: "Люблю тебя, доченька!"".

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Всего за один час после публикации новой фотографии Маши более 8500 пользователей соцсети оценили ее при помощи лайков.

Маша Ефросинина поразила красотой на новом фото
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 Теги: Маша Ефросинина, красота

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Сегодня, 16:57 » Автор: Валерия Янобекова
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