Маша Ефросинина поразила красотой на новом фото

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На своей страничке в Инстаграме Маша Ефросинина поделилась своей черно-белой фотографией, продемонстрировав природную красоту.Подписала теле-звезда этот снимок так: "Счастье - это Утро, которое пахнет моими детьми и кофе. Счастье - это незнакомый Человек, внезапно появившийся из ниоткуда, чтобы обеспечить возможность спасать жизни новорождённых младенцев. Счастье - это Мама, которая каждый телефонный разговор заканчивает словами: "Люблю тебя, доченька!"".Всего за один час после публикации новой фотографии Маши более 8500 пользователей соцсети оценили ее при помощи лайков.