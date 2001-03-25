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Раздел: Культура  
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Сын известного актера показался на публике в платье

Сын известного актера показался на публике в платье Репер считает, что может ходить как пожелает.

Сын популярного американского актера Уилла Смита – Джейден, удивил общественность и журналистов неожиданным заявлением по поводу своего образа.

19-летний парень сделал это через социальную сеть Twitter. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Сейчас Джейден Смит может похвастаться немалыми достижениями. В свои 19 лет он уже является узнаваемым голливудским актером, известный по ролям в фильмах "В погоне за счастьем", "День, когда Земля остановилась", "Каратэ кид". Кроме этого, Джейден Смит является рэпером, танцором и ресторатором.

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Разработав свою линию одежды, сын Вилла Смита не перестает удивлять своей необычной одеждой. Парень примерял женские вещи – платья и юбки – и заявил, что это может стать новым трендом.

Если я хочу носить платье – я его буду носить. Это станет новым трендом, – поделился амбициозными планами Джейден Смит.
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 Теги: Уилл Смит, актер, платье

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Сегодня, 20:05 » Автор: Едгар Букмирза
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