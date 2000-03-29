Раздел: Культура
В США умер легендарный автор "Star Trek"
Причина смерти писателя пока неизвестна.
На 67 году жизни скончался американский писатель-фантаст, один из авторов культовой медиафраншизы "Стартрек" (Star Trek) Дэвид Бишоф, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Согласно сообщению на официальном сайте фильма, Бишоф ушел из жизни в понедельник, 19 марта, однако вплоть до среды, 28 марта, эта информация не разглашалась. Пост о смерти фантаста также был опубликован в Twitter-профиле "Стартрек".
"С грустью сообщаем о смерти автора "Стартрек" Дэвида Бишофа. Просим присоединиться к нашим соболезнованиям", - отметили авторы поста.
Причины и детали смерти фантаста остаются неизвестными.
Дэвид Бишоф родился в 1951 году в Вашингтоне (США). В 1973 году будущий писатель окончил университет Мэриленда, получив степень бакалавра в области телевидения и кинематографа. Закончив университет, Бишоф устроился на NBC, а уже спустя шесть лет посвятил себя писательскому ремеслу.
Литературная коллекция авторских работ Бишофа насчитывала десятки романов, среди которых были работы, использованные в создании фильмов "Стартрек", "Чужой против Хищника" и другие.
Читайте также: Актер из "Звездных войн" поделился подробностями о новом эпизоде саги
С 1978 по 1980 год Бишоф занимал должность секретаря, а с 1980 по 1982 годы — вице-президента Ассоциации американских писателей-фантастов.
На 67 году жизни скончался американский писатель-фантаст, один из авторов культовой медиафраншизы "Стартрек" (Star Trek) Дэвид Бишоф, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Согласно сообщению на официальном сайте фильма, Бишоф ушел из жизни в понедельник, 19 марта, однако вплоть до среды, 28 марта, эта информация не разглашалась. Пост о смерти фантаста также был опубликован в Twitter-профиле "Стартрек".
"С грустью сообщаем о смерти автора "Стартрек" Дэвида Бишофа. Просим присоединиться к нашим соболезнованиям", - отметили авторы поста.
Причины и детали смерти фантаста остаются неизвестными.
Дэвид Бишоф родился в 1951 году в Вашингтоне (США). В 1973 году будущий писатель окончил университет Мэриленда, получив степень бакалавра в области телевидения и кинематографа. Закончив университет, Бишоф устроился на NBC, а уже спустя шесть лет посвятил себя писательскому ремеслу.
Литературная коллекция авторских работ Бишофа насчитывала десятки романов, среди которых были работы, использованные в создании фильмов "Стартрек", "Чужой против Хищника" и другие.
Читайте также: Актер из "Звездных войн" поделился подробностями о новом эпизоде саги
С 1978 по 1980 год Бишоф занимал должность секретаря, а с 1980 по 1982 годы — вице-президента Ассоциации американских писателей-фантастов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
96
0
Оставьте свой комментарий