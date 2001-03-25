Раздел: Культура
Настоящий горец: Иракли Макацария показал колоритное фото с отцом
Экс-холостяк опубликовал фотографию в Instagram.
После участия в шоу «Холостяк» и расставания с победительницей шоу Аленой Лесык, Иракли Макацария свою личную жизнь старается не афишировать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Не выносит напоказ мужчина и свои семейные отношения — в его профиле в Instagram есть фото лишь с разных мероприятий и работы.
Поэтому многих приятно порадовал снимок Иракли и его отца — в честь 71-летия папы экс-Холостяк поделился фотографией с ним, на которой они оба позирует в национальной грузинской одежде.
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«С днем рождения, лучший отец в мире!» — написал Иракли, добавив хэштеги «люблю», чем еще больше растрогал подписчиков.
После участия в шоу «Холостяк» и расставания с победительницей шоу Аленой Лесык, Иракли Макацария свою личную жизнь старается не афишировать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Не выносит напоказ мужчина и свои семейные отношения — в его профиле в Instagram есть фото лишь с разных мероприятий и работы.
Поэтому многих приятно порадовал снимок Иракли и его отца — в честь 71-летия папы экс-Холостяк поделился фотографией с ним, на которой они оба позирует в национальной грузинской одежде.
Читайте также: В США умер легендарный автор "Star Trek"
«С днем рождения, лучший отец в мире!» — написал Иракли, добавив хэштеги «люблю», чем еще больше растрогал подписчиков.
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