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Раздел: Культура  
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Настоящий горец: Иракли Макацария показал колоритное фото с отцом

Настоящий горец: Иракли Макацария показал колоритное фото с отцом Экс-холостяк опубликовал фотографию в Instagram.

После участия в шоу «Холостяк» и расставания с победительницей шоу Аленой Лесык, Иракли Макацария свою личную жизнь старается не афишировать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Не выносит напоказ мужчина и свои семейные отношения — в его профиле в Instagram есть фото лишь с разных мероприятий и работы.

Поэтому многих приятно порадовал снимок Иракли и его отца — в честь 71-летия папы экс-Холостяк поделился фотографией с ним, на которой они оба позирует в национальной грузинской одежде.

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«С днем рождения, лучший отец в мире!» — написал Иракли, добавив хэштеги «люблю», чем еще больше растрогал подписчиков.

Настоящий горец: Иракли Макацария показал колоритное фото с отцом
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 Теги: Иракли Макацария, отец

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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