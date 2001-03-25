Мария Яремчук примерила мужской костюм

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Мария Яремчук побывала на мероприятии "Музична платформа", где выступила и дала интервью, а новыми фото поделилась в Инстаграме.В Инстаграме Мария Яремчук похвалилась тремя новыми снимками, на которых она запечатлена в красном мужском костюме и такого же цвета шляпе с широкими полями.Все три фото в общей сложности оценили инстаграм-пользователи в шесть тысяч лайков. В комментариях Марию похвалили за выбор костюма и его цвет, а также то, как идеально в целом смотрится новый образ певицы.