Раздел: Культура
Владимир Дантес смутил Сеть детской фотографией
Муж Нади Дорофеевой поделился в Инстгараме своей детской фотографией.
Певец и телеведущий выложил в соцсеть фото, сделанное еще во времена его школьных лет.
Подписал Владимир свое детское фото так: "Если вы пролистаете дальше, вы увидите каким стал этот мальчик! Если что, летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира. Это если вы не заметили.".
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За три часа детская фотка Дантеса была оценена почти 24 тысячами инстаграм-пользователей.
Певец и телеведущий выложил в соцсеть фото, сделанное еще во времена его школьных лет.
Подписал Владимир свое детское фото так: "Если вы пролистаете дальше, вы увидите каким стал этот мальчик! Если что, летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира. Это если вы не заметили.".
Читайте также: Ким Кардашьян показала фотографию в маленьком бикини
За три часа детская фотка Дантеса была оценена почти 24 тысячами инстаграм-пользователей.
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