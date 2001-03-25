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Раздел: Культура  
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Владимир Дантес смутил Сеть детской фотографией

Владимир Дантес смутил Сеть детской фотографией Муж Нади Дорофеевой поделился в Инстгараме своей детской фотографией.

Певец и телеведущий выложил в соцсеть фото, сделанное еще во времена его школьных лет.

Подписал Владимир свое детское фото так: "Если вы пролистаете дальше, вы увидите каким стал этот мальчик! Если что, летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира. Это если вы не заметили.".

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За три часа детская фотка Дантеса была оценена почти 24 тысячами инстаграм-пользователей.

Владимир Дантес смутил Сеть детской фотографией
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 Теги: Владимир Дантес, детство

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Сегодня, 15:04 » Автор: Валерия Янобекова
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