Голливудская пара с размахом отметила День рождения своей дочери

Пара устроила вечеринку с шариками и декорациями.



В прошлом году у Ирины Шейк и Брэдли Купера родилась дочь Леа Де Сьен. Об этом пишет



И вот на днях девочке исполнился год. Как знаменитые родители отметили день рождения малышки, читайте далее в материале. Так, 21 марта Ирина Шейк и Брэдли Купер отпраздновали первый день рождения дочери Леи Де Сьен. Малышке исполнился год.



А теперь стало известно, какой праздник Ирина и Брэдли устроили своему ребенку. Такую важную дату молодые родители отметили в кругу семьи и друзей, организовав для малышки костюмированную вечеринку.



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Судя по снимкам, на празднике было много гостей, костюмированные куклы, шарики, мороженное и яркие огоньки.



Папа именинницы нарядился в большую рыжую собаку, а мама перевоплотилась в кошку, нарисовав на лице усы и нос. А вот фотографий Леи нет — Ирина и Брэдли пока скрывают ее личико. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В прошлом году у Ирины Шейк и Брэдли Купера родилась дочь Леа Де Сьен. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf И вот на днях девочке исполнился год. Как знаменитые родители отметили день рождения малышки, читайте далее в материале. Так, 21 марта Ирина Шейк и Брэдли Купер отпраздновали первый день рождения дочери Леи Де Сьен. Малышке исполнился год.А теперь стало известно, какой праздник Ирина и Брэдли устроили своему ребенку. Такую важную дату молодые родители отметили в кругу семьи и друзей, организовав для малышки костюмированную вечеринку.Судя по снимкам, на празднике было много гостей, костюмированные куклы, шарики, мороженное и яркие огоньки.Папа именинницы нарядился в большую рыжую собаку, а мама перевоплотилась в кошку, нарисовав на лице усы и нос. А вот фотографий Леи нет — Ирина и Брэдли пока скрывают ее личико.



