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Раздел: Культура  
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Алена Шоптенко показала свой необычный диплом

Алена Шоптенко показала свой необычный диплом Хореограф рассказала о своей первой профессии.

Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко из Украины опубликовала найденный у родителей диплом "Облицовщика-плиточника", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Танцовщица опубликовала фото в социальной сети Instagram. По рассказу Шоптенко, она перебирала старые вещах, когда гостевала в отчем доме и обнаружила диплом "Облицовщика-плиточника".

Девушка заявила, что помнит, когда и как его получала. Шоптенко шутит, что теперь сможет гордиться тем, что умеет не только танцевать, а еще и плитку положить.

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Также она выразила уверенность в победе на шоу "Облицовка со звездами". Поклонников удивила находка хореографа. Они прокомментировали, что талантливые люди - талантливы во всем, и заметили, что девушка не пропадет.

Алена Шоптенко показала свой необычный диплом
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 Теги: Алёна Шоптенко, диплом

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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