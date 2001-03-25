Раздел: Культура
Алена Шоптенко показала свой необычный диплом
Хореограф рассказала о своей первой профессии.
Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко из Украины опубликовала найденный у родителей диплом "Облицовщика-плиточника", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Танцовщица опубликовала фото в социальной сети Instagram. По рассказу Шоптенко, она перебирала старые вещах, когда гостевала в отчем доме и обнаружила диплом "Облицовщика-плиточника".
Девушка заявила, что помнит, когда и как его получала. Шоптенко шутит, что теперь сможет гордиться тем, что умеет не только танцевать, а еще и плитку положить.
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Также она выразила уверенность в победе на шоу "Облицовка со звездами". Поклонников удивила находка хореографа. Они прокомментировали, что талантливые люди - талантливы во всем, и заметили, что девушка не пропадет.
Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко из Украины опубликовала найденный у родителей диплом "Облицовщика-плиточника", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Танцовщица опубликовала фото в социальной сети Instagram. По рассказу Шоптенко, она перебирала старые вещах, когда гостевала в отчем доме и обнаружила диплом "Облицовщика-плиточника".
Девушка заявила, что помнит, когда и как его получала. Шоптенко шутит, что теперь сможет гордиться тем, что умеет не только танцевать, а еще и плитку положить.
Читайте также: MELOVIN поделился подробностями о своем номере на будущем "Евровидении"
Также она выразила уверенность в победе на шоу "Облицовка со звездами". Поклонников удивила находка хореографа. Они прокомментировали, что талантливые люди - талантливы во всем, и заметили, что девушка не пропадет.
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