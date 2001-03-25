Раздел: Культура
Голливудская звезда прилетела в Украину
Женщина прилетела вместе с мужем, у которого украинские корни.
Целью визита Пэрис Хилтон в Украину является торжественное открытие гостиницы класса «люкс», которая вновь заработает после продолжительной реконструкции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.
Известная светская львица, наследница мировой сети фамильных гостиниц, американская модель и актриса Пэрис Хилтон прилетела в Украину.
Звезда прибыла в страну вместе со своим мужем, голливудским актером с украинскими корнями Крисом Зилкой на официальное открытие «Гранд Отеля» во Львове, которое состоится в субботу, 31 марта. О приезде Хилтон в Украину пишет Мarie Сlaire.
Известно, что в стране американская звезда будет находиться несколько дней. Вместе со своим женихом они также планируют посетить памятные места, где проживал дедушка Криса, который был украинцем.
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Отметим, ранее СМИ сообщали, что за участие в церемонии открытия гостиницы звезда получит гонорар, размером 500 тысяч долларов. Однако владелец «Гранд Отеля» Григорий Козловский опроверг эти слухи, отметив, что Хилтон заплатят «символическую сумму».
К слову, «Гранд Отель» является одним из старейших и самых дорогостоящих во Львове. Реконструкция гостиницы длилась почти 4 года.
Ранее светская львица и многомиллионная наследница Пэрис Хилтон в январе 2018 года обручилась со своим возлюбленным — американским актером украинского происхождения Крисом Зилкой.
Целью визита Пэрис Хилтон в Украину является торжественное открытие гостиницы класса «люкс», которая вновь заработает после продолжительной реконструкции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.
Известная светская львица, наследница мировой сети фамильных гостиниц, американская модель и актриса Пэрис Хилтон прилетела в Украину.
Звезда прибыла в страну вместе со своим мужем, голливудским актером с украинскими корнями Крисом Зилкой на официальное открытие «Гранд Отеля» во Львове, которое состоится в субботу, 31 марта. О приезде Хилтон в Украину пишет Мarie Сlaire.
Известно, что в стране американская звезда будет находиться несколько дней. Вместе со своим женихом они также планируют посетить памятные места, где проживал дедушка Криса, который был украинцем.
Читайте также: Голливудская звезда показала, как выглядит без макияжа
Отметим, ранее СМИ сообщали, что за участие в церемонии открытия гостиницы звезда получит гонорар, размером 500 тысяч долларов. Однако владелец «Гранд Отеля» Григорий Козловский опроверг эти слухи, отметив, что Хилтон заплатят «символическую сумму».
К слову, «Гранд Отель» является одним из старейших и самых дорогостоящих во Львове. Реконструкция гостиницы длилась почти 4 года.
Ранее светская львица и многомиллионная наследница Пэрис Хилтон в январе 2018 года обручилась со своим возлюбленным — американским актером украинского происхождения Крисом Зилкой.
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