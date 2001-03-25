Раздел: Культура
Украинская телеведущая рассказала, чем гордится больше всего
Сейчас Леся со своей мамой находятся на отдыхе в Италии.
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась на своей странице в соцсети Instagram новым снимком, на которой продемонстрировала свои длинные ноги и стройную фигуру.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.
Сейчас Леся со своей мамой находятся на отдыхе в Италии, провинции Тоскана, которая славится своим вином.
Звезда также подписала фото: "Кипарисова Алея! Мама фотограф від Бога) Кипарисовая Аллея! Мы с мамой отправились в поместье княжеской семьи Строцци. Нас встречает княжна Наталья... и заставляет дегустировать вино)".
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Почти 100 тысяч поклонников оценили новую фотографию Леси Никитюк, а в комментариях засыпали кучей комплиментов.
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась на своей странице в соцсети Instagram новым снимком, на которой продемонстрировала свои длинные ноги и стройную фигуру.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.
Сейчас Леся со своей мамой находятся на отдыхе в Италии, провинции Тоскана, которая славится своим вином.
Звезда также подписала фото: "Кипарисова Алея! Мама фотограф від Бога) Кипарисовая Аллея! Мы с мамой отправились в поместье княжеской семьи Строцци. Нас встречает княжна Наталья... и заставляет дегустировать вино)".
Читайте также: Украинская телеведущая рассказала, кого можно считать "пацанкой"
Почти 100 тысяч поклонников оценили новую фотографию Леси Никитюк, а в комментариях засыпали кучей комплиментов.
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