Украинская телеведущая рассказала, чем гордится больше всего

Сейчас Леся со своей мамой находятся на отдыхе в Италии.



Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась на своей странице в соцсети Instagram новым снимком, на которой продемонстрировала свои длинные ноги и стройную фигуру.



Об этом пишет



Сейчас Леся со своей мамой находятся на отдыхе в Италии, провинции Тоскана, которая славится своим вином.



Звезда также подписала фото: "Кипарисова Алея! Мама фотограф від Бога) Кипарисовая Аллея! Мы с мамой отправились в поместье княжеской семьи Строцци. Нас встречает княжна Наталья... и заставляет дегустировать вино)".



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Почти 100 тысяч поклонников оценили новую фотографию Леси Никитюк, а в комментариях засыпали кучей комплиментов.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась на своей странице в соцсети Instagram новым снимком, на которой продемонстрировала свои длинные ноги и стройную фигуру.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com Сейчас Леся со своей мамой находятся на отдыхе в Италии, провинции Тоскана, которая славится своим вином.Звезда также подписала фото: "Кипарисова Алея! Мама фотограф від Бога) Кипарисовая Аллея! Мы с мамой отправились в поместье княжеской семьи Строцци. Нас встречает княжна Наталья... и заставляет дегустировать вино)".Почти 100 тысяч поклонников оценили новую фотографию Леси Никитюк, а в комментариях засыпали кучей комплиментов.



