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Раздел: Культура  
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Сразу несколько женщин обвинили известного актера в изнасиловании

Сразу несколько женщин обвинили известного актера в изнасиловании Актёр отрицает все предъявленные обвинения.

В ноябре прошлого года актриса Кристина Коэн, известная по роли в сериале «Блудливая Калифорния», рассказала на своей странице в Facebook, что три года назад ее изнасиловал Эд Вествик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.

Актер на это ответил, что не знает эту женщину и определенно никого не насиловал, однако вскоре высказалась еще одна «жертва» — Аурелли Уинн, утверждавшая, что Вествик изнасиловал ее в июле 2014-го. Позднее появилось еще одно заявление — от Рейчел Эк, бывшей актрисы.

На этот раз с обвинением выступила девушка по имени Хейли Фридман. Она подала заявление в полицию в среду. На этот раз все серьезнее: у девушки есть доказательства в виде медицинского заключения. Она планирует встречу с адвокатами и обвинителями на следующей неделе.

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Интересно, что Вествик, который ранее отрицал свою причастность к этим ситуациям, удалил посты в Твиттер. И, как журналистам сообщили в полиции, это не осталось незамеченным. Ответ на четвертое обвинение он пока не давал.
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 Теги: Эд Вествик, скандал

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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