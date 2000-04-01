Раздел: Культура
Украинский анимационный фильм занял первое место на международном фестивале
Анимационный фильм будет представлен в украинском павильоне Каннского кинорынка Marche du Film.
Анимационный фильм из Украины признан лучшим на международном фестивале в городе Пуна, Индия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Анимационный фильм, создателем которого является Союз армян Украины, приуроченный к памяти Геноцида армян, занял первое место на международном фестивале в Индии. Известно, что мультфильм под названием "Спасибо за шанс расцвести вновь.
Армяне" был отобран в конкурсную программу международного фестиваля Global India International Film Festival в начале марта 2018 года. Сам фестиваль проходил 24-25 марта в городе Пуна, Индия. Среди всех представленных работ ролик Союза армян Украины был признан лучшим в номинации BEST AD FILM AWARD. Как утверждают в пресс-службе Союза армян Украины, работа двух авторов Андраника Берберяна и Андрея Лидаговского будет показана на 71-м Каннском кинофестивале в рамках внеконкурсной программы.
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Анимационный фильм "Спасибо за шанс расцвести вновь. Армяне" снят в 2D-анимации и построен на образе гранатового зерна. Это уже второй социальный ролик, посвященный теме геноцида армян.
Анимационный фильм из Украины признан лучшим на международном фестивале в городе Пуна, Индия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Анимационный фильм, создателем которого является Союз армян Украины, приуроченный к памяти Геноцида армян, занял первое место на международном фестивале в Индии. Известно, что мультфильм под названием "Спасибо за шанс расцвести вновь.
Армяне" был отобран в конкурсную программу международного фестиваля Global India International Film Festival в начале марта 2018 года. Сам фестиваль проходил 24-25 марта в городе Пуна, Индия. Среди всех представленных работ ролик Союза армян Украины был признан лучшим в номинации BEST AD FILM AWARD. Как утверждают в пресс-службе Союза армян Украины, работа двух авторов Андраника Берберяна и Андрея Лидаговского будет показана на 71-м Каннском кинофестивале в рамках внеконкурсной программы.
Читайте также: Украинский фильм покажут на международном фестивале «Берлинале»
Анимационный фильм "Спасибо за шанс расцвести вновь. Армяне" снят в 2D-анимации и построен на образе гранатового зерна. Это уже второй социальный ролик, посвященный теме геноцида армян.
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