» » Украинский анимационный фильм занял первое место на международном фестивале
Раздел: Культура  
0

Украинский анимационный фильм занял первое место на международном фестивале

Украинский анимационный фильм занял первое место на международном фестивале Анимационный фильм будет представлен в украинском павильоне Каннского кинорынка Marche du Film.

Анимационный фильм из Украины признан лучшим на международном фестивале в городе Пуна, Индия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Анимационный фильм, создателем которого является Союз армян Украины, приуроченный к памяти Геноцида армян, занял первое место на международном фестивале в Индии. Известно, что мультфильм под названием "Спасибо за шанс расцвести вновь.

Армяне" был отобран в конкурсную программу международного фестиваля Global India International Film Festival в начале марта 2018 года. Сам фестиваль проходил 24-25 марта в городе Пуна, Индия. Среди всех представленных работ ролик Союза армян Украины был признан лучшим в номинации BEST AD FILM AWARD. Как утверждают в пресс-службе Союза армян Украины, работа двух авторов Андраника Берберяна и Андрея Лидаговского будет показана на 71-м Каннском кинофестивале в рамках внеконкурсной программы.

Читайте также: Украинский фильм покажут на международном фестивале «Берлинале»

Анимационный фильм "Спасибо за шанс расцвести вновь. Армяне" снят в 2D-анимации и построен на образе гранатового зерна. Это уже второй социальный ролик, посвященный теме геноцида армян.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Анимационный фильм, первое место, фестиваль

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:55 » Автор: Едгар Букмирза
     559
     0

Похожие новости по теме

Украинский фильм может получить Украинский фильм может получить "индийский Оскар"

Вместе с украинским фильмом за звание поборются несколько известных фильмов.

Украинский фильм представят на престижном немецком кинофестивале Украинский фильм представят на престижном немецком кинофестивале

Фильм "Когда падают деревья" украинского режиссера Марыси Никитюк был отобран в конкурсную программу международного кинофестиваля Берлинале, который вскоре пройдет в Германии.

Украинский фильм наградили на лондонском кинофестивале Украинский фильм наградили на лондонском кинофестивале

Украинский фильм стал лучшим иностранным на фестивале в Лондоне.

Украинский фильм одержал победу на Миланском кинофестивале Украинский фильм одержал победу на Миланском кинофестивале

«Племя» получил главный приз за лучший полнометражный игровой фильм.

Украинский мультипликационный фильм получил награду на кинофестивале в Лос-Анджелесе Украинский мультипликационный фильм получил награду на кинофестивале в Лос-Анджелесе

Во время проведения Универсального поликультурного фестиваля кино в Соединенных Штатах Америки, мультипликационный фильм «Народная мудрость» производства Национальной телекомпании Украины получил награду в номинации «Лучший короткометражный мультипликационный фильм». Согласно сообщению, распространенному пресс-службой


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх