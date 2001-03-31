Раздел: Культура
Джастин Бибер неожиданно угостил бездомных, встреченных на улице
Певец лёг на асфальт рядом с бездомными и пообщался с ними.
Если раньше Джастин Бибер часто становился героем скандальных новостей и автором хулиганских выходок, то в последнее время музыкант сильно изменился, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На протяжении последних двух лет почти каждое воскресенье, когда позволяет его график, Джастин посещает церковь, на прогулках его часто можно увидеть с Библией в руках, он активно занимается благотворительностью, а в интервью искренне заявляет, что решил измениться. Очередной поступок, который привлек внимание СМИ и пользователей соцсетей, Джастин совершил на днях, когда направлялся домой из фитнес-центра SoulCycle в Лос-Анджелесе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По пути Джастин заметил бездомных, лежащих на асфальте у дороги. Певец свернул в ближайший магазин, купил бутылки с водой и сладости и вернулся к бездомным. Джастин не просто угостил их, но и лег рядом, чтобы спокойно пообщаться. Разговор продлился минут пять, после чего певец попрощался с женщиной и мужчиной и направился к своему особняку.
Джастин — далеко не первая знаменитость, которая проявляет сочувствие и участие к нуждающимся. Например, в прошлом октябре папарацци удалось заснять, как Ким Кардашьян вместе с дочерью Норт доставила пакеты с продуктами на одну из лос-анджелесских станций для раздачи еды неимущим.
После ограбления в Париже Ким призналась, что переосмыслила многие вещи и стала проще относиться к материальным благам.
"Я чувствую, что это должно было случиться именно со мной. Теперь я другой человек. Я чувствую, что в жизни происходят вещи, которые многому учат нас. Ранеше я любила все материальное, я усердно и много работала, чтобы получить дорогие вещи. Я горжусь окружающими, которые успешны, но я так счастлива, что могу просто заботиться о своих детях или дарить добро окружающим, заниматься благотворительностью", — рассказывала Ким на шоу Эллен Дедженерес.
Однажды достоянием общественности стал момент, когда Дэвид Бекхэм угостил бездомного ланчем. Обедая в закусочной Tommi’s Burger Joint вместе с детьми — 13-летним Ромео, 11-летним Крузом и 4-летней Харпер, экс-футболист заметил на улице бездомного и, недолго думая, купил ему бургер и пиво.
Читайте также: Пэрис Хилтон открыла первый отель во Львове
Джордж Майкл в свое время был волонтером в приюте для бездомных. Он регулярно помогал работникам приюта, но строго-настрого запретил им рассказывать об этом кому-либо. Поклонники и СМИ узнали этот факт только после смерти
Если раньше Джастин Бибер часто становился героем скандальных новостей и автором хулиганских выходок, то в последнее время музыкант сильно изменился, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На протяжении последних двух лет почти каждое воскресенье, когда позволяет его график, Джастин посещает церковь, на прогулках его часто можно увидеть с Библией в руках, он активно занимается благотворительностью, а в интервью искренне заявляет, что решил измениться. Очередной поступок, который привлек внимание СМИ и пользователей соцсетей, Джастин совершил на днях, когда направлялся домой из фитнес-центра SoulCycle в Лос-Анджелесе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По пути Джастин заметил бездомных, лежащих на асфальте у дороги. Певец свернул в ближайший магазин, купил бутылки с водой и сладости и вернулся к бездомным. Джастин не просто угостил их, но и лег рядом, чтобы спокойно пообщаться. Разговор продлился минут пять, после чего певец попрощался с женщиной и мужчиной и направился к своему особняку.
Джастин — далеко не первая знаменитость, которая проявляет сочувствие и участие к нуждающимся. Например, в прошлом октябре папарацци удалось заснять, как Ким Кардашьян вместе с дочерью Норт доставила пакеты с продуктами на одну из лос-анджелесских станций для раздачи еды неимущим.
После ограбления в Париже Ким призналась, что переосмыслила многие вещи и стала проще относиться к материальным благам.
"Я чувствую, что это должно было случиться именно со мной. Теперь я другой человек. Я чувствую, что в жизни происходят вещи, которые многому учат нас. Ранеше я любила все материальное, я усердно и много работала, чтобы получить дорогие вещи. Я горжусь окружающими, которые успешны, но я так счастлива, что могу просто заботиться о своих детях или дарить добро окружающим, заниматься благотворительностью", — рассказывала Ким на шоу Эллен Дедженерес.
Однажды достоянием общественности стал момент, когда Дэвид Бекхэм угостил бездомного ланчем. Обедая в закусочной Tommi’s Burger Joint вместе с детьми — 13-летним Ромео, 11-летним Крузом и 4-летней Харпер, экс-футболист заметил на улице бездомного и, недолго думая, купил ему бургер и пиво.
Читайте также: Пэрис Хилтон открыла первый отель во Львове
Джордж Майкл в свое время был волонтером в приюте для бездомных. Он регулярно помогал работникам приюта, но строго-настрого запретил им рассказывать об этом кому-либо. Поклонники и СМИ узнали этот факт только после смерти
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
71
0
Оставьте свой комментарий