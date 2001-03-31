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Раздел: Культура  
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"Мои волосы и нос ненастоящие": Тайра Бэнкс удивила откровенным признанием

"Мои волосы и нос ненастоящие": Тайра Бэнкс удивила откровенным признанием Модель рассказала, что пластическая операция помогла ей достичь успеха.

Супермодель Тайра Бэнкс и в своих интервью, и на странице в Instagram старается вдохновлять девушек быть естественными. Но, как стало известно из ее мемуаров «Совершенство — это скучно», сама 44-летняя звезда «настоящая» не на сто процентов: еще до начала карьеры Тайра сделала пластическую операцию, которая, в том числе помогла ей добиться успеха в модельном бизнесе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

"Кости в моем носу росли и доставляли дискомфорт. Я не могла нормально дышать, но потом сделала косметическую операцию. Я не собираюсь это скрывать. Мои волосы и нос ненастоящие. И я достаточно смелая для того, чтобы говорить правду", — написала Тайра, отметив, что каждый вправе сам выбирать — отказываться от пластики или решаться на нее:

"Если вам нравится то, какими вас создала природа, вы можете не волноваться о внешности. Но если вы чувствуете себя неуверенным в чем-то, индустрия красоты обладает возможностями сделать вас таким, каким хотите. А временно или постоянно — решать вам."

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Если вы хотите узнать еще больше подробностей об отношении Бэнкс к красоте, ее книга «Совершенство — это скучно» появится на полках — правда, американских — уже 3 апреля.
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 Теги: Тайра Бэнкс, пластическая операция

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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