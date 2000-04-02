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Раздел: Культура  
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Ким Кардашян выложила трогательное фото с детьми

Ким Кардашян выложила трогательное фото с детьмиЕе сын нежно целует свою двухмесячную сестричку.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян в своем Instagram поделилась со своими поклонниками трогательным фото дочери Чикаго и сына Сэйнта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Звезда обнародовала снимок, на котором ее двухлетний сын Сэйнт нежно целует свою двухмесячную сестричку Чикаго.

"Он так ее любит!" – подписала фото Кардашьян.

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Фанаты звезды тронуты таким фото, о чем свидетельствует четыре миллиона лайков, хотя с момента публикации прошли всего одни сутки.
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 Теги: Ким Кардашян, сын, фото

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Сегодня, 21:22 » Автор: Едгар Букмирза
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