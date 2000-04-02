Раздел: Культура
Главная пара Голливуда поделила детей
Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к совместному решению.
Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт подали документы на развод еще в 2016 году, но только сейчас пришли к компромиссу и договорились об условиях расторжения брака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Ранее артистка была категорически против совместной со своим бывшим мужем опеки над детьми, но недавно передумала. Об этом сообщает. Источник из окружения актеров утверждает, что пара совсем скоро официально разведется.
Джоли и Питт должны стать равноправными опекунами их шестерых детей. "Условия еще прорабатываются юристами, но все будет завершено в ближайшие недели. Это огромный шаг вперед с тех пор, как их брак рухнул, особенно учитывая обвинения в жестоком обращении с детьми, которые Анджелина выдвигала против Брэда."
"Сейчас они наконец-то в хороших отношениях. Они оба решили, что их разрыв был слишком жестоким для детей, и сейчас относятся друг к другу уважительно", - рассказал инсайдер.
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Источник также подчеркнул, что, не смотря на хорошие отношения между Джоли и Питтом, их "воссоединение никогда не произойдет".
Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт подали документы на развод еще в 2016 году, но только сейчас пришли к компромиссу и договорились об условиях расторжения брака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Ранее артистка была категорически против совместной со своим бывшим мужем опеки над детьми, но недавно передумала. Об этом сообщает. Источник из окружения актеров утверждает, что пара совсем скоро официально разведется.
Джоли и Питт должны стать равноправными опекунами их шестерых детей. "Условия еще прорабатываются юристами, но все будет завершено в ближайшие недели. Это огромный шаг вперед с тех пор, как их брак рухнул, особенно учитывая обвинения в жестоком обращении с детьми, которые Анджелина выдвигала против Брэда."
"Сейчас они наконец-то в хороших отношениях. Они оба решили, что их разрыв был слишком жестоким для детей, и сейчас относятся друг к другу уважительно", - рассказал инсайдер.
Читайте также: В США успешно начался прокат нового фильма культового режиссера
Источник также подчеркнул, что, не смотря на хорошие отношения между Джоли и Питтом, их "воссоединение никогда не произойдет".
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