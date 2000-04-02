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Раздел: Культура  
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Виторган похвастался откровенным фото своей знаменитой жены

Виторган похвастался откровенным фото своей знаменитой жены Российский актер увез жену и сына отдыхать в Таиланд.

В Инстаграме появилось семейное фото Ксении Собчак и Максима Виторгана, которое кандидат в президенты России подписала так: "Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но по-моему этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск!".

На этом снимке Ксения держит на руках сына Платона, которого специально отвернули от камеры, чтобы не показывать публике в соцсети, на кого мальчик больше похож.

Запечатлена Собчак в слитном купальнике, а ее муж - в шортах. Таких радужных семейных кадров от Максима и Ксюши пользователи Инстаграма давно не видели.

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Почти 200 тысяч человек оценили отпускное фото знаменитого семейства с помощью лайков.

Виторган похвастался откровенным фото своей знаменитой жены
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 Теги: Виторган, Собчак, семья

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Сегодня, 15:49 » Автор: Валерия Янобекова
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