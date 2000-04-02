Виторган похвастался откровенным фото своей знаменитой жены

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В Инстаграме появилось семейное фото Ксении Собчак и Максима Виторгана, которое кандидат в президенты России подписала так: "Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но по-моему этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск!".На этом снимке Ксения держит на руках сына Платона, которого специально отвернули от камеры, чтобы не показывать публике в соцсети, на кого мальчик больше похож.Запечатлена Собчак в слитном купальнике, а ее муж - в шортах. Таких радужных семейных кадров от Максима и Ксюши пользователи Инстаграма давно не видели.Почти 200 тысяч человек оценили отпускное фото знаменитого семейства с помощью лайков.