» » Ольга Романовская восхитила гибким телом
Раздел: Культура  
0

Ольга Романовская восхитила гибким телом

Ольга Романовская восхитила гибким теломЭкс-солистка группы "ВИА-Гра" показала, как танцует на пилоне.

В Инстаграме Оля Романовская похвасталась откровенным видео, отснятым в процессе ее тренировки по Pole Dance.

Подписала певица видео со своим танцем так: "Смотрю, мои студийные фото не собирают особо много лайков(( А как на счёт студийных танцев? Я только начала заниматься(4й урок) #exotic или, как ещё говорят #стриппластика, но мне кажется, этот вид танца мне зашел не плохо! Скажем так: пару-тройку уроков - и на хлебушек заработаю) Пока молодая и мне идут шортики, ещё и с маслицем)) Видео слегка ускорила, чтобы вы не уснули при просмотре) #несудитестрого #люди #пожалейменяродня П.С. Для людей строгих нравов: муж видел, ему нравится. Ему вообще всё во мне нравится, мы счастливы, так что не переживайте!".

Читайте также: Редкий кадр: так выглядела Памела Андерсон в 16 лет

Подписчики певицы сегодня щедры на комплименты: "Ого, какая гибкость)) класс!!!", "На это можно смотреть долго. Очень!", "Божественно!", "Самая красивая!!!" и еще много аналогичных комментариев инстаграм-пользователи оставили под видео.



Стиль, орфография и пунктуация Ольги Романовской сохранены.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ольга Романовская, гибкость

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:14 » Автор: Валерия Янобекова
     932
     0

Похожие новости по теме

Редкий кадр: Ольга Романовская показала супруга-красавца Редкий кадр: Ольга Романовская показала супруга-красавца

Снимок получился очень милым.

Редкий кадр: Ольга Романовская восхитила архивным фото Редкий кадр: Ольга Романовская восхитила архивным фото

Поклонники в восторге.

Ольга Романовская очаровала новыми смелыми фото Ольга Романовская очаровала новыми смелыми фото

Экс-солистка группы "ВИА-Гра" не прекращает радовать мужскую половину фанатов соблазнительными снимками.

Экс-солистка Экс-солистка "ВИА-Гры" очаровала поклонников идеальным телом

Ольга Романовская в очередной раз похвасталась роскошной фигурой.

Ольга Романовская поделилась семейной фотографией Ольга Романовская поделилась семейной фотографией

Экс-солистка украинской группы «ВИА-Гра» показала мужа и детей.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх