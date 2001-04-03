Ольга Романовская восхитила гибким телом

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В Инстаграме Оля Романовская похвасталась откровенным видео, отснятым в процессе ее тренировки по Pole Dance.Подписала певица видео со своим танцем так: "Смотрю, мои студийные фото не собирают особо много лайков(( А как на счёт студийных танцев? Я только начала заниматься(4й урок) #exotic или, как ещё говорят #стриппластика, но мне кажется, этот вид танца мне зашел не плохо! Скажем так: пару-тройку уроков - и на хлебушек заработаю) Пока молодая и мне идут шортики, ещё и с маслицем)) Видео слегка ускорила, чтобы вы не уснули при просмотре) #несудитестрого #люди #пожалейменяродня П.С. Для людей строгих нравов: муж видел, ему нравится. Ему вообще всё во мне нравится, мы счастливы, так что не переживайте!".Подписчики певицы сегодня щедры на комплименты: "Ого, какая гибкость)) класс!!!", "На это можно смотреть долго. Очень!", "Божественно!", "Самая красивая!!!" и еще много аналогичных комментариев инстаграм-пользователи оставили под видео.Стиль, орфография и пунктуация Ольги Романовской сохранены.