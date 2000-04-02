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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли рассказала, как будет воспитывать детей после развода

Анджелина Джоли рассказала, как будет воспитывать детей после разводаПара все же хочет сохранить здоровье детей.

По сообщению издания The Sun, голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к соглашению по вопросу опеки над детьми.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт оформят совместную опеку над детьми.

По информации издания, Джоли согласилась разрешить Питту не только видеть детей, но и принимать полноценное участие в их воспитании.

Джоли подала на развод с Питтом, объяснив, что делает это для сохранения здоровья семьи.

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Джоли и Питт поженились в 2014 году, хотя вместе были с 2004 года. Слухи о разводе пары появились еще в декабре 2015 года.

Джоли и Питт воспитывают шестерых детей: Мэддокса, Захару, Шайло, Пакса, Нокса и Вивьен.
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 Теги: Анджелина Джоли, развод, Бред Питт

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Сегодня, 20:26 » Автор: Едгар Букмирза
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