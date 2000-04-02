Анджелина Джоли рассказала, как будет воспитывать детей после развода

Пара все же хочет сохранить здоровье детей.



По сообщению издания The Sun, голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к соглашению по вопросу опеки над детьми.



Об этом пишет



Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт оформят совместную опеку над детьми.



По информации издания, Джоли согласилась разрешить Питту не только видеть детей, но и принимать полноценное участие в их воспитании.



Джоли подала на развод с Питтом, объяснив, что делает это для сохранения здоровья семьи.



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Джоли и Питт поженились в 2014 году, хотя вместе были с 2004 года. Слухи о разводе пары появились еще в декабре 2015 года.



Джоли и Питт воспитывают шестерых детей: Мэддокса, Захару, Шайло, Пакса, Нокса и Вивьен. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По сообщению издания The Sun, голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к соглашению по вопросу опеки над детьми.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт оформят совместную опеку над детьми.По информации издания, Джоли согласилась разрешить Питту не только видеть детей, но и принимать полноценное участие в их воспитании.Джоли подала на развод с Питтом, объяснив, что делает это для сохранения здоровья семьи.Джоли и Питт поженились в 2014 году, хотя вместе были с 2004 года. Слухи о разводе пары появились еще в декабре 2015 года.Джоли и Питт воспитывают шестерых детей: Мэддокса, Захару, Шайло, Пакса, Нокса и Вивьен.



