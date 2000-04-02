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Раздел: Культура  
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Ченнинг Татум сообщил о разводе после девяти лет брака

Ченнинг Татум сообщил о разводе после девяти лет брака Актёр не называет конкретную причину принятого решения.

После многолетнего брака голливудский актер Ченнинг Татум принял решение расстаться с женой - актрисой и танцовщицей Дженной Дуан. Об этом он написал на своей Twitter-странице, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УРА-Информ.

Отмечается, что пара находиться в браке с 2009 года. В своем посте актер указал, что такое решение пара приняла обоюдно. "Мы влюбились много лет назад, и вместе мы совершили волшебное путешествие. Совершенно ничего не изменилось в том, насколько мы любим друг друга, но любовь - это прекрасное приключение, которое в данный момент тянет нас в разные стороны", - отметил актер.

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Татум также сообщил, что не намерен вдаваться в детали относительно расставания. И призвал уважать приватность семейной жизни.
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 Теги: Ченнинг Татум, развод

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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