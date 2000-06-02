Раздел: Культура
Соломия Витвицкая показала нежные фото со своим супругом
Трогательным постом Соломия поздравила мужа с днем рождения.
Соломия Витвицкая - одна из немногих журналистов, которым удалось стать настоящей любимицей публики. В свое время ведущая завоевала украинцев профессионализмом, миловидной внешностью, добрым сердцем и невероятной искренностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
И сейчас поклонники пристально следят не только за карьерой, но и за личной жизнью Витвицкой, которую она, к слову, ничуть не скрывает.
Так, на днях в личном микроблоге ведущей появились невероятно трогательные кадры с любимым мужем Владом Кочатковым. Новыми снимками Соломия поделилась в честь дня рождения супруга.
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"Люблю и всегда рядом", - кратко прокомментировала фото Витвицкая.
Соломия Витвицкая - одна из немногих журналистов, которым удалось стать настоящей любимицей публики. В свое время ведущая завоевала украинцев профессионализмом, миловидной внешностью, добрым сердцем и невероятной искренностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
И сейчас поклонники пристально следят не только за карьерой, но и за личной жизнью Витвицкой, которую она, к слову, ничуть не скрывает.
Так, на днях в личном микроблоге ведущей появились невероятно трогательные кадры с любимым мужем Владом Кочатковым. Новыми снимками Соломия поделилась в честь дня рождения супруга.
Читайте также: Три поколения: Потап показал фотографию со своим отцом и сыном
"Люблю и всегда рядом", - кратко прокомментировала фото Витвицкая.
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