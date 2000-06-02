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Раздел: Культура  
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Соломия Витвицкая показала нежные фото со своим супругом

Соломия Витвицкая показала нежные фото со своим супругом Трогательным постом Соломия поздравила мужа с днем рождения.

Соломия Витвицкая - одна из немногих журналистов, которым удалось стать настоящей любимицей публики. В свое время ведущая завоевала украинцев профессионализмом, миловидной внешностью, добрым сердцем и невероятной искренностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

И сейчас поклонники пристально следят не только за карьерой, но и за личной жизнью Витвицкой, которую она, к слову, ничуть не скрывает.

Так, на днях в личном микроблоге ведущей появились невероятно трогательные кадры с любимым мужем Владом Кочатковым. Новыми снимками Соломия поделилась в честь дня рождения супруга.

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"Люблю и всегда рядом", - кратко прокомментировала фото Витвицкая.

Соломия Витвицкая показала нежные фото со своим супругом
Соломия Витвицкая показала нежные фото со своим супругом
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 Теги: фото, муж, Соломия Витвицкая

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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