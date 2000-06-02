Раздел: Культура
В США вручили модный «Оскар»
Иконой стиля признали Наоми Кэмпбелл.
Стали известны победители премии CFDA, которую многие считают «Оскаром» в мире моды. Лучшим «Дизайнером женской одежды» второй год подряд назван Раф Симонс, креативный директор Calvin Klein.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
В категории «Дизайнер мужской одежды» победителем стал создатель марки уличной одежды Supreme Джеймс Джеббиа.
Сестры Олсен получили награду в номинации «Дизайнер украшений». Девушки 12 лет назад организовали бренд The Row.
Донателла Версаче стала лучшим зарубежным дизайнером.
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Ким Кардашьян стала победительницей в новой номинации «Инфлюенсер года». 37-летняя красавица призналась:
«Я немного шокирована тем, что одержала победу в модной премии, ведь я большую часть времени хожу голой».
Стали известны победители премии CFDA, которую многие считают «Оскаром» в мире моды. Лучшим «Дизайнером женской одежды» второй год подряд назван Раф Симонс, креативный директор Calvin Klein.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
В категории «Дизайнер мужской одежды» победителем стал создатель марки уличной одежды Supreme Джеймс Джеббиа.
Сестры Олсен получили награду в номинации «Дизайнер украшений». Девушки 12 лет назад организовали бренд The Row.
Донателла Версаче стала лучшим зарубежным дизайнером.
Читайте также: Джиджи Хадид названа лучшей топ-моделью года
Ким Кардашьян стала победительницей в новой номинации «Инфлюенсер года». 37-летняя красавица призналась:
«Я немного шокирована тем, что одержала победу в модной премии, ведь я большую часть времени хожу голой».
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