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Раздел: Культура  
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В США вручили модный «Оскар»

В США вручили модный «Оскар»Иконой стиля признали Наоми Кэмпбелл.

Стали известны победители премии CFDA, которую многие считают «Оскаром» в мире моды. Лучшим «Дизайнером женской одежды» второй год подряд назван Раф Симонс, креативный директор Calvin Klein.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

В категории «Дизайнер мужской одежды» победителем стал создатель марки уличной одежды Supreme Джеймс Джеббиа.

Сестры Олсен получили награду в номинации «Дизайнер украшений». Девушки 12 лет назад организовали бренд The Row.

Донателла Версаче стала лучшим зарубежным дизайнером.

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Ким Кардашьян стала победительницей в новой номинации «Инфлюенсер года». 37-летняя красавица призналась:

«Я немного шокирована тем, что одержала победу в модной премии, ведь я большую часть времени хожу голой».
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 Теги: модный «Оскар», США

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Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
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