» » 59-летняя Мадонна собралась замуж
Раздел: Культура  
0

59-летняя Мадонна собралась замуж

59-летняя Мадонна собралась замужОфициально певица была замужем дважды

Легендарная певица Мадонна поразила своих поклонников заявлением, что она станет невестой. Она также выложила фото в соответствующей одежде, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Я буду невестой. Выйду замуж. На удивление!" – написала 59-летняя Мадонна в Instagram и добавила хэштег "родственная душа".

В комментариях к посту началась дискуссия, что же на самом деле хотела сказать звезда этим фото. Кое-кто считает, что речь идет о новом образе для клипа, а другие пользователи предполагают, что Мадонна действительно решила в третий раз жениться.

Последним, кому приписывали роман со звездой был модель Кевин Сампайо, который снимался в ее клипе "Bitch I'm Madonna".

Читайте также: Мадонна собралась жить в Португалии

Напомним, официально певица была замужем дважды: за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи.

59-летняя Мадонна собралась замуж

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Мадонна, невеста

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:17 » Автор: Татьяна Ларина
     870
     0

Похожие новости по теме

Мадонна собралась жить в Португалии Мадонна собралась жить в Португалии

Пока звезда живет в гостинице.

58-летняя Мадонна поразила внешним видом в новом фотосете 58-летняя Мадонна поразила внешним видом в новом фотосете

Поп-королева снялась в фотосете для февральского номера Harper's Bazaar.

Мадонна вернулась к бывшему мужу Мадонна вернулась к бывшему мужу

Как стало известно, Пенн и Мадонна проводят вместе очень много времени.

56-летняя Мадонна вырядилась как юная девушка 56-летняя Мадонна вырядилась как юная девушка

Мадонна не перестает удивлять публику своими откровенными нарядами.

56-летняя Мадонна сменила цвет волос на розовый 56-летняя Мадонна сменила цвет волос на розовый

Не смотря на возраст популярная певица Мадонна не перестает удивлять своих поклонников новыми образами и сменами имиджа.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх